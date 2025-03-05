Германия начинает вооружаться: как новый канцлер Мерц уже меняет лицо страны
Тотальная милитаризация Германии — именно так грозно называет блогер Роман Шрайк то, что сейчас делает новый канцлер Фридрих Мерц. Он запускает программу усиленного финансирования производства оружия, которая позволит тратить на это… ну, практически сколько угодно.
Тем временем, Мерц таки запускает радикальную милитаризацию Германии.
Изначально писали о планах на 200 млрд евро чисто на оборону, но из-за трудностей с Бундестагом и идиотскими ограничениями на заимствования Мерц отказался от этой идеи и вместо нее выкатил еще более радикальную и трансформирующую:
Создание "инфраструктурного" фонда на 500 млрд евро, который будет потрачен на "перестройку и перевооружение" Германии.
То есть, чтобы лучше завернуть свою идею и продать ее союзникам (фонд поддержали все, кроме АФД), Мерц досыпал сверху еще больше денег, но уже на инфраструктуру, с которой в Германии большие проблемы сейчас.
Бонусом, Мерц добился исключения для расходов на оборону. Все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП (сейчас Германия тратит около 3%), не будут включаться в "потолок заимствований".
Де-факто, он открыл бесконечный краник расходов на оборону и теперь может тратить хоть 7%, не боясь упереться в потолок. Более того, освободившиеся 2% (сейчас все 3% расходов на оборону засчитываются в потолок) соответственно можно будет потратить на что-то еще.
В общем, "принтер делает фрррр", и Германия на всю котлету будет строить оружие.
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