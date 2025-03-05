Германия начинает вооружаться: как новый канцлер Мерц уже меняет лицо страны

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Тем временем, Мерц таки запускает радикальную милитаризацию Германии.

Изначально писали о планах на 200 млрд евро чисто на оборону, но из-за трудностей с Бундестагом и идиотскими ограничениями на заимствования Мерц отказался от этой идеи и вместо нее выкатил еще более радикальную и трансформирующую:

Создание "инфраструктурного" фонда на 500 млрд евро, который будет потрачен на "перестройку и перевооружение" Германии.

То есть, чтобы лучше завернуть свою идею и продать ее союзникам (фонд поддержали все, кроме АФД), Мерц досыпал сверху еще больше денег, но уже на инфраструктуру, с которой в Германии большие проблемы сейчас.

Бундесвер полечит много денег Фото: Flickr

Бонусом, Мерц добился исключения для расходов на оборону. Все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП (сейчас Германия тратит около 3%), не будут включаться в "потолок заимствований".

Де-факто, он открыл бесконечный краник расходов на оборону и теперь может тратить хоть 7%, не боясь упереться в потолок. Более того, освободившиеся 2% (сейчас все 3% расходов на оборону засчитываются в потолок) соответственно можно будет потратить на что-то еще.

В общем, "принтер делает фрррр", и Германия на всю котлету будет строить оружие.

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