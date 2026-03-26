Дожить до июня: когда и как Украина сможет получить обещанные 90 миллиардов евро от ЕС

Деньги от Евросоюза Украина весной уже наверняка не получит из-за истории с нефтепроводом "Дружба", констатирует блогер Роман Шрайк — теперь это вряд ли случится ранее июня. До июня мы, по его прогнозам, как-то дотянем, а вот на дальнейшее он рисует четыре сценария, и далеко не все оптимистичные…

Роман Шрайк
Роман Шрайк
Журналист, блогер
Фото: Из открытых источников

Хр..новый март.

На фронте более-менее, объекты на территории РФ горят, а миддлстрайки раз…бывают российскую ПВО на оккупированных территориях.

Но на длинной дистанции ход войны зависит от доступа сторон к ресурсам. В том числе финансовым, без которых не будет ни дронов, ни ракет. Много чего не будет. И если в начале 2026 года все шло правильно, то в конце февраля ситуация кардинально изменилась.

С началом иранской войны российский бюджет стал получать кучу дополнительных денег, и теперь, вместо ужесточения бюджетного правила и урезания расходов, в Кремле просто сидят и хлопают в ладоши.

В это же время Орбан блокирует получение Украиной кредита на 90 млрд из-за прекращения работы нефтепровода "Дружба".

С иранской войной желание простое — чем быстрее она закончится, тем скорее цены на нефть придут в норму и поток бабла в РФ сократится. С кредитом ЕС сложнее. Я не буду еще раз описывать мутность ситуации с ремонтом трубы. И не буду надеяться, что мегамозг, который посоветовал рубануть транзит ДО финального голосования за кредит, все просчитал.

Из-за войны с Ираном, скачков цен и "Дружбы": ЕС отложил план по запрету российской нефти, — Euronews
Из-за войны с Ираном, скачков цен и "Дружбы": ЕС отложил план по запрету российской нефти, — Euronews

Просто попробую обрисовать сценарии, при которых мы таки получаем кредит:

  1. 12 апреля на выборах в Венгрии побеждает оппозиция. К началу июня формируется новое правительство, которое голосует за кредит. При этом Фицо не выдрючивается и тоже голосует.
  2. На выборах в Венгрии побеждает оппозиция. Новое правительство готово поддержать кредит. Но теперь уже Фицо выдвигает ультиматум, и нефтепровод приходится запускать.
  3. На выборах в Венгрии побеждает власть, Орбан остается премьером. Украина запускает "Дружбу", а Орбан не сильно издевается, выдвигая дополнительные условия о "безопасности поставок" в будущем.
  4. Происходит какое-то чудо.

В общем, получение первого транша сдвигается с начала апреля до мая или июня.

Думаю, до июня мы как-то доживем. Главное, чтобы не появились новые гениальные идеи.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Фицо намекнул, что Словакия заблокирует кредит ЕС для Украины, если Орбан проиграет выборы
Фицо намекнул, что Словакия заблокирует кредит ЕС для Украины, если Орбан проиграет выборы