Дожить до июня: когда и как Украина сможет получить обещанные 90 миллиардов евро от ЕС
Деньги от Евросоюза Украина весной уже наверняка не получит из-за истории с нефтепроводом "Дружба", констатирует блогер Роман Шрайк — теперь это вряд ли случится ранее июня. До июня мы, по его прогнозам, как-то дотянем, а вот на дальнейшее он рисует четыре сценария, и далеко не все оптимистичные…
Хр..новый март.
На фронте более-менее, объекты на территории РФ горят, а миддлстрайки раз…бывают российскую ПВО на оккупированных территориях.
Но на длинной дистанции ход войны зависит от доступа сторон к ресурсам. В том числе финансовым, без которых не будет ни дронов, ни ракет. Много чего не будет. И если в начале 2026 года все шло правильно, то в конце февраля ситуация кардинально изменилась.
С началом иранской войны российский бюджет стал получать кучу дополнительных денег, и теперь, вместо ужесточения бюджетного правила и урезания расходов, в Кремле просто сидят и хлопают в ладоши.
В это же время Орбан блокирует получение Украиной кредита на 90 млрд из-за прекращения работы нефтепровода "Дружба".
С иранской войной желание простое — чем быстрее она закончится, тем скорее цены на нефть придут в норму и поток бабла в РФ сократится. С кредитом ЕС сложнее. Я не буду еще раз описывать мутность ситуации с ремонтом трубы. И не буду надеяться, что мегамозг, который посоветовал рубануть транзит ДО финального голосования за кредит, все просчитал.Важно
Просто попробую обрисовать сценарии, при которых мы таки получаем кредит:
- 12 апреля на выборах в Венгрии побеждает оппозиция. К началу июня формируется новое правительство, которое голосует за кредит. При этом Фицо не выдрючивается и тоже голосует.
- На выборах в Венгрии побеждает оппозиция. Новое правительство готово поддержать кредит. Но теперь уже Фицо выдвигает ультиматум, и нефтепровод приходится запускать.
- На выборах в Венгрии побеждает власть, Орбан остается премьером. Украина запускает "Дружбу", а Орбан не сильно издевается, выдвигая дополнительные условия о "безопасности поставок" в будущем.
- Происходит какое-то чудо.
В общем, получение первого транша сдвигается с начала апреля до мая или июня.
Думаю, до июня мы как-то доживем. Главное, чтобы не появились новые гениальные идеи.
