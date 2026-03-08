Фицо намекнул, что Словакия заблокирует кредит ЕС для Украины, если Орбан проиграет выборы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что его страна может заблокировать кредит Украине 90 размером миллиардов евро, если действующий премьер Венгрии Виктор Орбан и его партия "Фидес" проиграет выборы.

Он обвинил украинское правительство в том, что оно якобы рассчитывает на победу венгерской оппозиции на выборах. Об этом Фицо заявил в видео, выложенном в воскресенье на его Facebook-странице.

Премьер Словакии подчеркнул, что планирует обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос возобновления работы нефтепровода "Дружба". По его словам, Словакия может предоставить свои "услуги", если на трубопроводе нужно "затянуть какой-то винт".

"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", — намекнул Фицо.

Словацкий премьер отметил, что сейчас предоставление кредита Украине является заблокированным.

"Однако я не наивный. Украинский президент в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора. То есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии примет кто-то другой", — заявил Фицо.

По его мнению, использование инструмента блокирования кредита Евросоюза является легитимным инструментом для восстановления работы нефтепровода "Дружба".

"В любом случае, теперь очередь за Европейским Союзом", — пообещал Фицо.

Напомним, 6 марта в Венгрии пообещали, что если Украина в ближайшие три дня не возобновит транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" или не пустит в страну экспертов для проверки состояния магистрали, Будапешт примет ответные меры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что любой европейский лидер может лично убедиться в состоянии поврежденного участка на нефтепроводе "Дружба", а транзит российской нефти в пользу агрессора не будет осуществляться из-за опасности для украинцев и человеческих потерь.

Напомним, Виктор Орбан пожаловался на шантаж со стороны Владимира Зеленского.