"Возможно, Орбан — маг": Зеленский потроллил премьера Венгрии из-за упреков о "Дружбе"

Президент Украины объяснил, в каком состоянии после атак России сейчас находится нефтепровод "Дружба", и ответил на упреки премьер-министров Венгрии и Словакии, которые обвиняют Украину в том, что она его не ремонтирует.

"Спутником можно увидеть технические резервуары, там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь со спутника. А дальше, под землей, трубу каким образом? Ну, может, Орбан — маг? И видит под землей, что происходит с трубой. Я удивлен, но тем не менее все бывает", — сказал Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время пресс-конференции на ифтаре — ужине, которая проводится во время священного для мусульман месяца Рамадана, сообщает "РБК-Украина".

Также он рассказал, что имел беседу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которому сказал, что если он хочет решить вопрос с нефтепроводом "Дружба", участок которого разрушен российским обстрелом на Львовщине, то он может приезжать и увидеть все собственными глазами. Но Фицо, по словам Зеленского, не захотел, потому что он просто хочет знать дату восстановления.

На это Зеленский ответил, что желания у украинцев делать транзит российской нефти, чтобы "россияне зарабатывали и потом тратили эти деньги на войну", нет. Он также сообщил, что есть контакты с Европой. И если европейские лидеры будут "просить это делать, мы должны понимать, какая цена этому".

"Объясню, что такое цена. Первый удар, который был по этому нефтепроводу — после первого удара мы восстановили все. Никакого обращения к россиянам "не бить по нефтепроводу" не было. Мы видели это публично. Но были обращения публичные к украинцам: словно это энергетическая безопасность Венгрии и Словакии, восстанавливайте. Когда наши люди восстанавливали, была еще одна боевая ситуация, были люди ранены. Кто-то слышал от Орбана или от Фицо: "Мы очень благодарны Украине" или "Очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали"? Ни одного слова. Кроме того, что мы снова им должны", — пояснил Зеленский и сказал, что цена за восстановление — это гибель и страдания украинцев.

Поэтому он пригласил и Роберта Фицо в Украину в любой день. И даже была предварительная договоренность: "После моего звонка поработали дипломаты, передали даты с 6-го по 9-е. "Выбирайте, пожалуйста, дату". Фидбек медийный мы слышали", — резюмировал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что ему известно о предложении Хорватии поставлять нефть Венгрии. По его словам, правительство Венгрии отказалось от него.

"Я встречался с премьер-министром Хорватии с Андреем Пленковичем. Он мне показал, что тот же объем (нефти — ред.), который нужен в год, кстати, Словакии и Венгрии, он готов обеспечить. Говорит, просто не очень хочет Орбан покупать", — рассказал Зеленский.

По его мнению, причина заключается в стоимости. "Потому что здесь европейская цена, а там — российская цена. Вот и все. То есть кто-то зарабатывает. Понятно кто", — сказал президент.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо к Владимиру Зеленскому, в котором призвал немедленно открыть нефтепровод "Дружба".

Напомним, 27 января россияне ударили по энергетической инфраструктуре на Львовщине. Как оказалось, дрон мог поразить звено трубопровода, по которому российскую нефть поставляют в Венгрию и Словакию. Нафтогаз подтвердил факт удара, но не сообщил, во что именно попали россияне. В компании лишь отметили, что это уже 15-я атака за месяц по ее объектам. Министр иностранных дел Андрей Сибига напомнил Венгрии, что проблемы с транзитом российской нефти вызваны именно агрессией РФ и ее ударами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", на которые Будапешт публично не реагирует.