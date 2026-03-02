"Можливо, Орбан — маг": Зеленський потролив прем'єра Угорщини через закиди про "Дружбу"

Президент України пояснив, в якому стані після атак Росії нині перебуває нафтопровід "Дружба", та відповів на закиди прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини, які звинувачують Україну в тому, що вона його не ремонтує.

"Супутником можна побачити технічні резервуари, там розірваний один великий резервуар. Це те, що можна побачити. Пульт не побачиш з супутника. А далі, під землею, трубу яким чином? Ну, може, Орбан – маг? І бачить під землею, що відбувається з трубою. Я здивований, але тим не менш все буває", — сказав Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами під час пресконференції на іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадану, повідомляє "РБК-Україна".

Також він розповів, що мав бесіду із прем'єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо, якому сказав, що якщо він хоче вирішити питання із нафтопроводом "Дружба", ділянку якого зруйновано російським обстрілом на Львівщині, то він може приїздити і побачити все на власні очі. Але Фіцо, за словами Зеленського, не захотів, бо він просто хоче знати дату відновлення.

На це Зеленський відповів, що бажання в українців робити транзит російської нафти, щоб "росіяни заробляли і потім витрачали ці гроші на війну", немає. Він також повідомив, що є контакти з Європою. І якщо європейські лідери будуть "просити це робити, ми повинні розуміти, яка ціна цьому".

"Поясню, що таке ціна. Перший удар, який був по цьому нафтопроводу — після першого удару ми відновили все. Жодного звернення до росіян "не бити по нафтопроводу" не було. Ми бачили це публічно. Але були звернення публічні до українців: немов це енергетична безпека Угорщини та Словаччини, відновлюйте. Коли наші люди відновлювали, була іще одна бойова ситуація, були люди поранені. Хтось чув від Орбана або від Фіцо: "Ми дуже вдячні Україні" або "Дуже жалко сім'ї, рідних, близьких, які постраждали"? Жодного слова. Крім того, що ми знов їм повинні", - пояснив Зеленський та сказав, що ціна за відновлення – це загибель та страждання українців.

Тому він запросив і Роберта Фіцо до України будь-якого дня. І навіть була попередня домовленість: "Після мого дзвінка попрацювали дипломати, передали дати з 6-го по 9-те. "Обирайте, будь ласка, дату". Фідбек медійний ми чули", - резюмував Зеленський.

Президент України також заявив, що йому відомо про пропозицію Хорватії постачати нафту Угорщині. За його словами, уряд Угорщини відмовився від неї.

"Я зустрічався з прем'єр-міністром Хорватії з Андреєм Пленковичем. Він мені показав, що той самий об'єм (нафти - ред.), який потрібен на рік, до речі, Словаччині і Угорщині, він готовий забезпечити. Каже, просто не дуже хоче Орбан купувати", - розповів Зеленський.

На його думку, причина полягає у вартості. "Тому що тут європейська ціна, а там – російська ціна. Ось і все. Тобто хтось заробляє. Зрозуміло хто", - сказав президент.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа до Володимира Зеленського, у якому закликав негайно відкрити нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, 27 січня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Як виявилося, дрон міг уразити ланку трубопроводу, яким російську нафту постачають до Угорщини і Словаччини. Нафтогаз підтвердив факт удару, але не повідомив, у що саме поцілили росіяни. У компанії лише зазначили, що це вже 15-та атака за місяць по її об'єктах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагадав Угорщині, що проблеми з транзитом російської нафти спричинені саме агресією РФ та її ударами по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", на які Будапешт публічно не реагує.