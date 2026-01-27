Росія під час атаки на Львівщину вдарила по нафтопроводу "Дружба", — ЗМІ

Російські військові вранці 27 січня атакували Львівську область безпілотниками. Під атакою опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Це перша атака на цей нафтопровід на території України. Про це повідомляє профільне видання Enkorr.

Вранці голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про те, що російський безпілотник атакував об'єкт інфраструктури у Золочівському районі. Після цього фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне.

У Бродівській міськраді повідомили, що внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів. Згодом місцева влада вирішила припинити навчальний процес в закладах загальної середньої освіти 27- 28 січня 2026 року, і перевести заклади освіти на дистанційне навчання, а в дошкільних закладах громади створити чергові групи.

Також населення Бродів закликали не перебувати на вулиці, зачинити вікна щільно та проводити вологе прибирання.

У "Нафтогазі" теж прокоментували ранковий обстріл критичної інфраструктури: там повідомили про удар по об'єкту "Нафтогазу" у західній області, не вказуючи, в якому регіоні була здійснена атака. Внаслідок влучання виникла пожежа.

"З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на об'єкті", — повідомили в компанії.

Там наголосили, що Росія здійснила вже 15-та цілеспрямовану атаку на об'єкти "Нафтогазу" з початку січня.

Нагадаємо, про атаку на інфраструктурний об'єкт у Золочівському районі Львівської області повідомлялося вранці.

Наприкінці 2025 року вночі сталося загоряння магістральної газової труби "Дружба". Перед цим місцеві чули сильний вибух. Водночас надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що в ніч на 3 грудня стався вибух на нафтопроводі "Дружба" у Російській Федерації. До підриву причетні агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

22 серпня 2025 року постачання російської сирої нафти до Угорщини зупинилося після чергової атаки на нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ.

Раніше Фокус розповідав історію нафтопроводу "Дружба", який було відкрито 61 рік тому. Його завданням було постачати нафту з родовищ Волго-Уральського регіону Радянського Союзу до країн Варшавського договору. Назва символізувала економічну єдність соціалістичного блоку, а фактично — закріплювала енергетичну залежність союзників від Москви.