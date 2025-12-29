На Закарпатті пролунав потужний вибух: спалахнув газопровід "Дружба" (відео)

У Закарпатській області вночі 29 грудня сталося загоряння магістральної газової труби "Дружба". Перед цим місцеві чули сильний вибух.

Наслідки пожежі було видно з сусідніх сіл від місця загоряння. Про це пише журналіст Віталій Глагола.

Він розповів, що пожежа сталася неподалік від села Росош Свалявської громади, утім не на самій компресорній станції "Росош".

У ДСНС підтвердили займання магістральної газової труби. Повідомлення до рятувальників надійшло о 05:29. Для гасіння пожежі було залучено 21 рятувальника та 7 одиниць техніки.

Близько 07:15 вентиль газопроводу перекрили, унаслідок чого зменшився процес горіння.

"Надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури. Відключення місцевого населення від газопостачання не проводилося. Правоохоронці встановлюють причину пожежі", — зазначили у ДСНС.

Відео дня

Нагадаємо, що в ніч на 3 грудня стався вибух на нафтопроводі "Дружба" у Російській Федерації. До підриву причетні агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

22 серпня 2025-го року постачання російської сирої нафти до Угорщини зупинилося після чергової атаки на нафтоперекачувальну станцію "Унеча" в Брянській області РФ.

Після цього уряд Угорщини заборонив в’їзд до країни та Шенгенської зони командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді "Мадяру", пов’язаному з атакою на нафтопровід "Дружба" 22 серпня.

А голова МЗС Угорщини Петер Сіярто накинувся на Україну через атаку по нафтопроводу "Дружба" в РФ.

Раніше Фокус розповідав історію нафтопроводу "Дружба", який було відкрито 61 рік тому. Його завданням було постачати нафту з родовищ Волго-Уральського регіону Радянського Союзу до країн Варшавського договору. Назва символізувала економічну єдність соціалістичного блоку, а фактично — закріплювала енергетичну залежність союзників від Москви.