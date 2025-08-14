"Наражає на небезпеку" енергетику: Сіярто накинувся на Україну через атаку по нафтопроводу "Дружба" в РФ

Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, що є частиною нафтопроводу "Дружба". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував атаку, звинувативши Україну у тому, що вона нібито нашкодила енергетиці держави.

Атакована магістраль, за словами Сіярто, забезпечує постачання нафти до Угорщини, через що відіграє головну роль в енергетичній безпеці країни. Про це угорський міністр написав на своїй сторінці у Facebook після новин про удар по нафтопроводу.

У своєму дописі Сіярто також згадав про те, що Угорщина — "постачальник номер один" електроенергії для України, і нібито без її допомоги в українській енергетиці виникли б певні проблеми.

"Угорщина наразі є постачальником електроенергії номер один для України, без нас українська енергетична безпека стала б досить нестабільною", — зазначив Сіярто.

Скриншот | допис Сіярто

Політик додав, що його обурює удар дронами по об'єкту, оскільки це "важлива розподільча станція" нафтопроводу "Дружба" у Росії.

"Особливо в цьому контексті обурює чергова атака України на нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни", — наголосив Сіярто.

Також він закликав від імені Угорщини "не ставити під загрозу" енергетичну безпеку його країни і припинити атаки на енергоносії.

"Ми рішуче закликаємо Україну не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та припинити атаки на енергоносії, що постачаються до Угорщини, у війні, до якої ми, угорці, не маємо жодного стосунку!!!", — написав він наприкінці допису.

Варто зазначити, що атака по станції "Утеча" відбулася уночі проти 13 серпня. Дрони вдруге за тиждень вдарили по ключовій станції нафтопроводу "Дружба".

Невдовзі після атаки супутники NASA показали пожежу на станції "Утеча", що підтвердило влучання та пошкодження важливого об'єкта РФ.

Сіярто вже не вперше критикує Україну через удари по Росії. Так, 11 березня дрони вже атакували нафтопровід "Дружба" у Росії, після чого угорський політик назвав це "нападом на суверенітет".

Нагадаємо, 12 серпня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія вже "перемогла" у війні з Україною.