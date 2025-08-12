Росія "вже перемогла" у війні з Україною і Захід має це визнати, — Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Росія вже здобула перемогу у війні в Україні. На думку політика, Захід має визнати цей факт та розпочати переговори з Кремлем.

За інформацією Reuters, напередодні саміту президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна Орбан висловив думку, що війна в Україні фактично завершилася на користь Росії. Під час свого довготривалого перебування при владі він неодноразово підтримував тісні зв’язки з Москвою, попри критичні зауваження з боку європейських лідерів та протидію військовій допомозі Україні.

Нещодавно Орбан став єдиним лідером ЄС, який відмовився підтримати спільну заяву про право України самостійно визначати своє майбутнє. На його переконання, нинішній конфлікт не є безкінечною війною — за його оцінкою, Україна програла, а Росія перемогла. Водночас головним залишається питання, коли Захід визнає цей факт і які наслідки з цього випливатимуть.

"Питання лише в тому, коли та за яких обставин Захід, який стоїть за українцями, визнає, що це сталося, і що з усього цього вийде", — заявив прем’єр-міністр Угорщини

Окрім цього, видання зазначає, що Угорщина, яка значною мірою залежить від російських енергоресурсів, відмовилася постачати зброю Україні та виступає проти членства України в ЄС, аргументуючи це можливими негативними наслідками для власної економіки та фермерів.

Втрата можливості вести переговори з Росією на ранніх етапах конфлікту тепер ставить Європу у складне становище — її майбутнє можуть визначати без її участі. Орбан підкреслив, що коли американський і російський лідери сидять за столом переговорів, а Європу не запрошують, вона автоматично опиняється "в меню", а не серед учасників процесу.

Крім того, Орбан вважає, що спільна заява ЄС щодо України робить Європу "смішною та жалюгідною" на міжнародній арені.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Орбан опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Х фрагмент інтерв’ю, в якому зазначив, що розмір допомоги для українських біженців не має перевищувати підтримку, яку отримують безробітні громадяни країни.

Також Фокус писав, що Віктор Орбан висловив сумніви щодо чіткого уявлення про сучасну Україну. У своєму зверненні він зазначив, що його країна нібито не має чіткого розуміння, де проходять українські кордони, скільки громадян проживає в Україні та яка загальна ситуація в державі.