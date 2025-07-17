Не знає, де кордони: Орбан "загубив" Україну, але у МЗС допомогли її знайти за допомогою ШІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не знає, що таке Україна та де проходять її кордони. У відповідь речник МЗС України опублікував для нього довідку – з координатами, згенерованими штучним інтелектом.

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Як повідомляється на офіційній сторінці Віктора Орбана в мережі Х (колишній Twitter), угорський прем’єр висловив сумніви щодо чіткого уявлення про Україну в сучасному вигляді. У зверненні він зазначив, що його країна нібито не знає, де проходять українські кордони, скільки громадян у нас мешкає та яка ситуація в державі загалом.

У відповідь на ці слова речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий опублікував у коментарях до посту Орбана скриншот з чіткою відповіддю чат-бота Grok, створеного компанією Ілона Маска. У повідомленні наведені точні географічні координати України, інформація про її державність і населення. Таким чином, дипломатично і з іронією представник МЗС нагадав прем’єру Угорщини, що Україна цілком реальна та має визнані міжнародною спільнотою кордони.

Георгій Тихий відповів Віктору Орбану

Штучний інтелект Grok не вперше підтримує Україну. У відповідях бот неодноразово наголошував на необхідності поваги до суверенітету України, визнаючи її межі у кордонах, визначених міжнародним правом.

Як повідомляв Фокус, 17 липня Орбан звернувся до закарпатських угорців після підпалу церкви.

Нагадаємо, в Угорщині випустили антиукраїнську рекламу із Зеленським і суперником Орбана. Політик також заявив про неминучий програш України у війні з Росією.