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Не знає, де кордони: Орбан "загубив" Україну, але у МЗС допомогли її знайти за допомогою ШІ

Речник МЗС за допомогою ШІ пояснив Орбану, де шукати Україну
Прем"єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не знає, що таке Україна | Фото: З відкритих джерел

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не знає, що таке Україна та де проходять її кордони. У відповідь речник МЗС України опублікував для нього довідку – з координатами, згенерованими штучним інтелектом.

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Як повідомляється на офіційній сторінці Віктора Орбана в мережі Х (колишній Twitter), угорський прем’єр висловив сумніви щодо чіткого уявлення про Україну в сучасному вигляді. У зверненні він зазначив, що його країна нібито не знає, де проходять українські кордони, скільки громадян у нас мешкає та яка ситуація в державі загалом.

У відповідь на ці слова речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий опублікував у коментарях до посту Орбана скриншот з чіткою відповіддю чат-бота Grok, створеного компанією Ілона Маска. У повідомленні наведені точні географічні координати України, інформація про її державність і населення. Таким чином, дипломатично і з іронією представник МЗС нагадав прем’єру Угорщини, що Україна цілком реальна та має визнані міжнародною спільнотою кордони.

Речник МЗС за допомогою ШІ пояснив Орбану, де шукати Україну
Георгій Тихий відповів Віктору Орбану

Штучний інтелект Grok не вперше підтримує Україну. У відповідях бот неодноразово наголошував на необхідності поваги до суверенітету України, визнаючи її межі у кордонах, визначених міжнародним правом.

Як повідомляв Фокус, 17 липня Орбан звернувся до закарпатських угорців після підпалу церкви.

Нагадаємо, в Угорщині випустили антиукраїнську рекламу із Зеленським і суперником Орбана. Політик також заявив про неминучий програш України у війні з Росією.