Не знает, где границы: Орбан "потерял" Украину, но в МИД помогли ее найти с помощью ИИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не знает, что такое Украина и где проходят ее границы. В ответ спикер МИД Украины опубликовал для него справку — с координатами, сгенерированными искусственным интеллектом.

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Как сообщается на официальной странице Виктора Орбана в сети Х (бывший Twitter), венгерский премьер выразил сомнения относительно четкого представления об Украине в современном виде. В обращении он отметил, что его страна якобы не знает, где проходят украинские границы, сколько граждан у нас живет и какова ситуация в государстве в целом.

В ответ на эти слова спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опубликовал в комментариях к посту Орбана скриншот с четким ответом чат-бота Grok, созданного компанией Илона Маска. В сообщении приведены точные географические координаты Украины, информация о ее государственности и населении. Таким образом, дипломатично и с иронией представитель МИД напомнил премьеру Венгрии, что Украина вполне реальна и имеет признанные международным сообществом границы.

Георгий Тихий ответил Виктору Орбану

Искусственный интеллект Grok не впервые поддерживает Украину. В ответах бот неоднократно подчеркивал необходимость уважения суверенитета Украины, признавая ее границы в границах, определенных международным правом.

Как сообщал Фокус, 17 июля Орбан обратился к закарпатским венграм после поджога церкви.

Напомним, в Венгрии выпустили антиукраинскую рекламу с Зеленским и соперником Орбана. Политик также заявил о неизбежном проигрыше Украины в войне с Россией.