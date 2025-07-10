"Наступит очень горький момент": Орбан заявил о поражении Украины на войне (видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал стратегию, выбранную Украиной и Европой. Он заявил, что ЕС ждут значительные политические последствия из-за сожженных на этой войне денег.

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"В Европе сегодня существует провоенная коалиция, они диктуют политику в Европе, и это очень большая проблема, потому что это плохо для Европы", — заявил политик в интервью на YouTube-канале Patrióta, как передали 9 июля в hirado.hu.

Причины всех проблем Европы он видит в войне в Украине. По его словам, с приходом к власти Владимира Зеленского возник новый тип политической личности — политик-"комедиант". Якобы он только играет роль президента.

"Я действительно стою или сижу напротив комика", — подчеркнул Орбан, вспоминая свои переговоры с Зеленским.

По его мнению, в НАТО возник раскол из-за войны в Украине, ведь США выбрали путь мира, а Европа — путь войны. Венгерский премьер убежден, что вперед ведет только прекращение огня, и с этим должны согласиться все. Однако европейцы якобы стремятся к продолжению войны, а украинцы поддерживают ту же позицию, получая финансирование. В то же время россияне не желают останавливаться, если не будет договоренностей, ведь уже много потеряли.

"Все больше заинтересованы в войне и меньше заинтересованы в мире", — заверил Орбан.

Он уверен, что выиграть войну в Украине на фронте невозможно, можно лишь закончить ее дипломатическим путем, уменьшив или устранив дальнейшие потери. При этом для перемирия, по его словам, необходима встреча президентов РФ и США.

По оценке политика, "за мир" выступают Турция, США, Венгрия и Словакия. Остальные 25 стран в Европе якобы либо поддерживают войну, либо смирились с такой позицией других. Орбан признал, что Украина имеет право определять собственную судьбу, однако раскритиковал стратегию Киева как ошибочную и выступил против помощи в этом. Он подчеркнул, что продолжение войны может иметь "ужасные последствия" для Венгрии.

"Наступит очень горький момент, когда европейские лидеры — за исключением венгров и словаков — будут вынуждены признать, что они придерживались ошибочной стратегии и поэтому потерпели поражение", — спрогнозировал венгерский премьер.

Он заверил, что ЕС и Украина уже проиграли в этой войне, хотя Силы обороны удерживают позиции на фронте. Орбан описал, как лидерам придется признать в Европарламенте, что они потратили деньги и поддержали воюющую сторону, а затем потерпели поражение. Это, по его прогнозу, будет иметь значительные политические последствия для Европы.

По словам премьер-министра, европейцы уже "спустили" в Украине сотни миллиардов евро и хотят потратить еще больше, хотя нет никакой рациональной, военной и политической логики для объяснения победы. Он убежден, что речь идет о сожженных деньгах, ведь никто не знает, как победить ядерное государство на передовой.

Напомним, в The Economist подсчитали, что на полный захват Украины ВС РФ понадобились бы почти 90 лет даже при условии, если бы темпы продвижения врага соответствовали нынешним. Летнее наступление России оценили как самое смертоносное за всю историю, но похвастаться успехами Москва не может.

В начале июля стало известно, что США приостановили поставки оружия в Украину. Однако уже 8 июля в Госдепе официально подтвердили возобновление отправлений. Пресс-секретарь Тэмми Брюс подчеркнула, что американцы остаются "самыми большими сторонниками Украины".