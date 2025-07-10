"Настане дуже гіркий момент": Орбан заявив про поразку України на війні (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував стратегію, обрану Україною та Європою. Він заявив, на ЄС чекають значні політичні наслідки через спалені на цій війні гроші.

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"У Європі сьогодні існує провоєнна коаліція, вони диктують політику в Європі, і це дуже велика проблема, тому що це погано для Європи", — заявив політик в інтерв'ю на YouTube-каналі Patrióta, як передали 9 липня у hirado.hu.

Причини усіх проблем Європи він вбачає у війні в Україні. З його слів, з приходом до влади Володимира Зеленського виник новий тип політичної особистості — політик-"комедіант". Нібито він лише грає роль президента.

"Я дійсно стою або сиджу навпроти коміка", — підкреслив Орбан, згадуючи свої переговори з Зеленським.

На його думку, у НАТО виник розкол через війну в Україні, адже США обрали шлях миру, а Європа — шлях війни. Угорський прем’єр переконаний, що вперед веде лише припинення вогню, і з цим мають погодитись усі. Однак європейці нібито прагнуть продовження війни, а українці підтримують ту ж позицію, отримуючи фінансування. Водночас росіяни не бажають зупинятись, якщо не буде домовленостей, адже вже багато втратили.

"Всі більше зацікавлені у війні й менше зацікавлені в мирі", — запевнив Орбан.

Він впевнений, що виграти війну в Україні на фронті неможливо, можна лише закінчити її дипломатичним шляхом, зменшивши або усунувши подальші втрати. Водночас для перемир’я, з його слів, необхідна зустріч президентів РФ і США.

За оцінкою політика, "за мир" виступають Туреччина, США, Угорщина та Словаччина. Решта 25 країн в Європі нібито або підтримують війну, або змирилися з такою позицією інших. Орбан визнав, що Україна має право визначати власну долю, однак розкритикував стратегію Києва як хибну і виступив проти допомоги у цьому. Він підкреслив, що продовження війни може мати "жахливі наслідки" для Угорщини.

"Настане дуже гіркий момент, коли європейські лідери — за винятком угорців і словаків — будуть змушені визнати, що вони дотримувалися хибної стратегії й тому зазнали поразки", — спрогнозував угорський прем’єр.

Він запевнив, що ЄС і Україна вже програли у цій війні, хоча Сили оборони утримують позиції на фронті. Орбан описав, як лідерам доведеться визнати у Європарламенті, що вони витратили гроші й підтримали сторону, що воює, а потім зазнали поразки. Це, за його прогнозом, матиме значні політичні наслідки для Європи.

Зі слів прем’єр-міністра, європейці вже "спустили" в Україні сотні мільярдів євро і хочуть витратити ще більше, хоча немає жодної раціональної, військової та політичної логіки для пояснення перемоги. Він переконаний, що йдеться про спалені гроші, адже ніхто не знає, як перемогти ядерну державу на передовій.

Нагадаємо, у The Economist підрахували, що на повне захоплення України ЗС РФ знадобилися б майже 90 років навіть за умови, якби темпи просування ворога відповідали нинішнім. Літній наступ Росії оцінили як найсмертоносніший за всю історію, але похвалитися успіхами Москва не може.

На початку липня стало відомо, що США призупинили постачання зброї в Україну. Однак вже 8 липня у Держдепі офіційно підтвердили відновлення відправлень. Речниця Теммі Брюс наголосила, що американці залишаються "найбільшими прихильниками України".