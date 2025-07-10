Росія б'є рекорди у втратах, але на захоплення України їй треба майже 90 років (інфографіка)

У ЗМІ підрахували, що навіть за нинішніх посилених темпів просування РФ знадобилися б десятки років на повну окупацію України. При цьому менш як половина квадратного метра землі коштує Кремлю життя одного солдата.

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"Літній наступ Росії на Україну виглядає найсмертоноснішим за всю історію", — підкреслили у The Economist 10 липня.

Журналісти проаналізували супутникові дані програми NASA, розробленої для моніторингу лісових пожеж. У Херсонській області тривають інтенсивні обстріли вздовж Дніпра, однак здебільшого йдеться про удари БПЛА, але серйозні спроби просування з боку окупантів. На півночі 50-тисячне угрупування атакує Суми, там фіксують роботу артилерії та вибухи вздовж північних ліній оборони міста.

Карта бойових дій в Україні, заснована на даних NASA Фото: The Economist

На північному сході ЗС РФ наступають на Борівському та Сіверському напрямках, намагаючись прорватись до останніх опорних пунктів Донецької області. Однак основні зусилля ворога сконцентровані на півдні — на відтинку Покровськ-Костянтинівка. Ці міста є важливими для України логістичними вузлами, тому російські війська наступають "всією вагою".

"Захоплені в полон російські офіцери в Україні кажуть, що літній наступ був представлений їм як "останній поштовх". Видається, (Володимир — ред.) Путін має намір зламати український бойовий дух і вирвати перемогу після більш ніж трьох років війни. Він також, схоже, готовий заплатити за це: наше нове моделювання показує, що щоденна кількість загиблих з боку Росії є вищою, ніж у будь-який інший момент конфлікту", — зауважили у виданні.

За оцінками, з початку повномасштабної війни Росія втратила від 900 тисяч до 1,3 млн бійців, з них 190-350 тисяч загиблими. За час літнього наступу, який стартував лише й травня, ворожі втрати вже склали приблизно 31 тисячу осіб. Українські втрати за час війни можуть становити від 73 до 140 тисяч осіб.

"Зростання кількості загиблих в Росії є результатом дій на землі. Наші супутникові дані свідчать про те, що нинішні темпи просування є одними з найшвидших за останні два роки (хоча і з дуже низького вихідного рівня)", — повідомили у ЗМІ.

Тенденція зміни окупованих РФ територій Фото: The Economist

Однак Україна продовжує тримати оборону попри посилений тиск і затримку з постачаннями зброї зі США, тож похвалитися успіхами окупанти не можуть. Вони просуваються на 15 квадратних кілометрів у день, у виданні цю прощу порівняли з розмірами аеропорту Лос-Анджелеса.

За минулий рік на одного загиблого солдата припадало лише 0,038 квадратного метра окупованої землі. Навіть за таких швидких темпів, які фіксують останні 30 днів, ЗС РФ знадобиться 89 років на повне захоплення України. Окупація підконтрольних Силам оборони частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, який Путін передчасно включив у склад Росії, зайняла б час до лютого 2029 року.

Проте, як зазначається, Путіна це не зупиняє — його армія щомісяця поповнюється на 10-15 тисяч бійців більше, ніж українська. Росіян заманюють на фронт обіцянками про щедрі зарплати й бонуси.

Нагадаємо, в ISW інформували, що російські війська продовжують наступати на східному фронті. Вони активізували штурми поблизу Торецька та тиснуть в напрямку Новопавлівки.

У The New York Times повідомили, що застосовані Росією вночі на 9 липня 728 дронів — це ще не межа. За прогнозом видання, до осені ворог зможе запускати понад тисячу БПЛА за раз.