Понад 1000 "Шахедів" за раз: Росія посилить дроновий терор України вже до осені, — NYT

728 БПЛА, якими ЗС РФ атакувала Україну в ніч на 9 липня, — ще не межа. Уже до осені Росія зможе регулярно запускати понад 1000 безпілотників за раз.

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Такого висновку дійшли військові аналітики, констатувавши, що російський ВПК продовжує нарощувати темпи виробництва ракет, дронів та іншого озброєння, пише The New York Times.

Уже зараз, зазначають вони, сумнівні рекорди за кількістю використаних засобів ураження по Україні Росія влаштовує майже щотижня, збільшуючи цифри на десятки і навіть сотні тих самих БПЛА.

Видання підкреслює, що Росія влаштувала черговий масштабний ракетно-дроновий терор одразу після того, як президент США Дональд Трамп відкрито розкритикував президента РФ Володимира Путіна, назвавши його "поганою людиною", яка "вбиває багато людей" і "несе маячню" про Україну.

Він пообіцяв відновити постачання оборонних видів озброєння в Україну, на що вже відреагували в Кремлі.

Росія масштабує виробництво "Шахедів"

Тим часом у РФ продовжують нарощувати обсяги виробництва БПЛА "Шахед". Ресурс NV проаналізував супутникові знімки за 9 липня, зроблені в Єлабузі (Татарстан), де розташовані основні виробничі потужності з виготовлення ударних дронів.

Як видно на кадрах, на території будуються нові приміщення. Це додаткові корпуси для складання "Шахедів" і виробництва компонентів до них, а також житло для співробітників.

Виробничий парк "Синергія" в Єлабузі продовжує розширюватися. Там уже працюють два цехи, де збирають БПЛА, а третій — на підході.

На території технопарку "Синергія" в Єлабузі будують нові корпуси для виробництва "Шахедів" Фото: Новое время

Росія робить основний наголос на "Шахеди", про що свідчить те, що їхнє виробництво збільшилося в 5,5 раза порівняно з минулим роком, пояснив експерт із військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Раніше про те, що Україну атакуватимуть 1000 і більше російських безпілотників за ніч, говорив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Однак голова ГУР МО Кирило Буданов не згоден із цим твердженням.

Удар по заходу України — спроба зірвати логістику

Останній масований удар здебільшого припав на Волинську область на заході України, недалеко від кордону з Польщею. Мер Луцька, розташованого в цьому районі, повідомив, що горять складські приміщення і промисловий майданчик. Обійшлося без жертв. Також постраждали Житомир, Вінниця, Рівне, Тернопіль та Івано-Франківськ.

Українська влада не розголошує подробиць атак на військові об'єкти, але аналітики раніше інтерпретували деякі ракетні удари по Західній Україні як спроби перехопити західну зброю під час перетину кордону з Польщею або як удари по військових складах чи аеродромах. Аеродроми розташовані недалеко від Житомира і Вінниці.

Росія також випустила сім крилатих ракет і шість високошвидкісних балістичних ракет "Кинджал", повідомили Військово-повітряні сили України.

Аналітики підкреслюють, що недорогі, серійно випущені безпілотники зараз становлять найбільшу загрозу для України.

"Однак ракети "Кинджал" є важливою зброєю для Росії в геополітичному плані. Їх може збити тільки одна система ППО з українського арсеналу: американські ракети Patriot.

Нещодавно Дональд Трамп пообіцяв Україні 10 ракет-перехоплювачів, тоді як американська армія збільшила замовлення на них у чотири рази, вказавши в планах на закупівлю понад 13 тисяч одиниць.

Нагадаємо, Китай допомагає Росії виробляти безпілотники: у дроні типу "Шахед-136" ("Герань-2") знайшли китайські компоненти.