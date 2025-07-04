Рекордне виробництво: "Флеш" пояснив, чому РФ запускає багато дронів по Україні

Російський ВПК робить серйозну ставку на дрони-камікадзе. Виробництво ударних безпілотників у Росії збільшилося в 5,5 раза порівняно з 2024 роком.

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По Україні з початку 2025 року в середньому щодня запускалося 120 безпілотників. Коротку статистику навів експерт із військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Виробництво дронів у Росії неухильно зростає

"Виробництво таких БпЛА у РФ зросло порівняно з минулим роком у 5,5 раза і зростає щомісяця", — вказує експерт на проблему.

Інший нюанс полягає у зміні тактики ударів БпЛА. Ефективність мобільних вогневих груп (МВГ) нині через це знизилася, підкреслює керівник відділу безпілотних систем благодійного фонду Сергія Притули Кирило Люков.

Основна проблема для МВГ полягає в зміні висоти польоту БпЛА. Дрони-перехоплювачі добре показали себе під час роботи з "Шахедами", але масштабувати їх застосування — нелегке завдання, зауважив він.

Легкомоторна авіація, вертольоти і засоби РЕБ показують відносно непогані результати, але у кожної одиниці є особливості бойового застосування, каже фахівець.

Клюков наполягає на збільшенні кількості дронів-перехоплювачів, але це потребуватиме не тільки їхньої більшої кількості, а й пілотів, які працюватимуть із ними.

"Потрібно вчити екіпажі, ці засоби треба вбудовувати в ешелоновану оборону", — підсумував керівник відділу.

Нагадаємо, українські військові експерти говорили про необхідність отримання дронів-перехоплювачів VTOL, які знищують російські БпЛА в повітрі.

Однак російські інженери, які працюють в особливій економічній зоні "Алабуга", винаходять варіанти, щоб "Шахеди" ухилялися від перехоплювачів.