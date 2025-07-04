Дрони-перехоплювачі проти "шахедів": Україні потрібні тисячі безпілотників VTOL, — експерт

Росії вдалося істотно наростити кількість ударних дронів, а також модернізувати їх, зробивши придушення і перехоплення засобами ППО дедалі складнішим. Тому Україна терміново потребує масового розгортання дронів-перехоплювачів VTOL, здатних фізично знищувати ворожі БПЛА в повітрі.

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У кожному регіоні України має бути сотня дронів-перехоплювачів на кожен вечір, оскільки протистояти нальотам нових "шахедів" звичайними засобами стає дедалі складніше. Про це 4 липня розповів військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Іван Ступак про протистояння новим російським дронам (дивитися з 30:22)

"Ми говоримо вже про шосте покоління "шахедів" — з кількома системами наведення. Їх дуже складно придушити, і звичайні засоби перехоплення перестають бути ефективними. Тому нам потрібні сотні дронів-перехоплювачів у кожному регіоні", — переконаний експерт.

За його словами, йдеться про безпілотники вертикального зльоту і посадки VTOL, які здатні швидко наздогнати ціль і підірвати її в повітрі. Однак для того, що б вони стали ефективним засобом ураження, необхідно мати достатню їхню кількість в арсеналі

"Потрібна масовість. Я вважаю, сотні таких безпілотників мають бути в кожному регіоні України, тому що кількість ворожих дронів зростає", — вважає Ступак.

За словами експерта, у березні 2024 року по Україні було випущено близько 500 дронів, у березні 2025-го — вже 4 200, а в червні 2025 року — майже 5 500. Це означає, що Росія здатна запускати в середньому 160 ударних дронів на добу.

Масована атака на Київ і дрони-перехоплювачі

Президент України Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що під час останньої масованої атаки російські війська сконцентрувалися на Києві. ЗСУ вдалося збити 270 повітряних цілей, ще 208 було подавлено засобами радіоелектронної боротьби. За словами Зеленського, у відбитті удару вперше ефективно застосовувалися дрони-перехоплювачі.

"Почали працювати дрони-перехоплювачі — десятки збитків. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст", — повідомив глава держави.

У четвер, 3 липня, стало відомо, що в рамках стратегічного зміцнення оборони, у Данії було підписано меморандум про партнерство між Україною та американською компанією Swift Beat, LLC. Угода передбачає:

розширення виробничих потужностей Swift Beat;

пріоритетні постачання сучасних безпілотників Україні;

випуск дронів за собівартістю;

передачу технологій окремим українським виробництвам.

В Офісі президента зазначили, що йдеться про сотні тисяч дронів уже цього року, і про подальше нарощування виробництва у 2026 році. Серед головних позицій — дрони-перехоплювачі, які вже довели свою ефективність у бою.

Нагадаємо, російські виробники БПЛА вже обговорюють те, як ухилятися від українських зенітних дронів-перехоплювачів. Як зазначив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш", противник може досить швидко і дешево впровадити систему у свої дрони, щоб уникнути перехоплення.