Дроны-перехватчики против "шахедов": Украине нужны тысячи беспилотников VTOL, — эксперт

России удалось существенно нарастить количество ударных дронов, а также модернизировать их, сделав подавление и перехват средствами ПВО всё более затруднительным. Поэтому Украина срочно нуждается в массовом развертывании дронов-перехватчиков VTOL, способных физически уничтожать вражеские БПЛА в воздухе.

Related video

В каждом регионе Украины должна быть сотня дронов-перехватчиков на каждый вечер, поскольку противостоять налетам новых "шахедов" обычными средствами становится все сложнее. Об этом 4 июля рассказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Иван Ступак о противостоянии новым российским дронам (смотреть с 30:22)

"Мы говорим уже о шестом поколении "шахедов" — с несколькими системами наведения. Их очень сложно подавить, и обычные средства перехвата перестают быть эффективными. Поэтому нам нужны сотни дронов-перехватчиков в каждом регионе", — убежден эксперт.

По его словам, речь идет о беспилотниках вертикального взлета и посадки VTOL, которые способны быстро догнать цель и подорвать ее в воздухе. Однако для того, что бы они стали эффективным средством поражения, необходимо иметь достаточное их количество в арсенале

"Нужна массовость. Я полагаю, сотни таких беспилотников должны быть в каждом регионе Украины, потому что количество вражеских дронов растет", — считает Ступак.

По словам эксперта, в марте 2024 года по Украине было выпущено около 500 дронов, в марте 2025-го — уже 4 200, а в июне 2025 года — почти 5 500. Это означает, что Россия способна запускать в среднем 160 ударных дронов в сутки.

Массированная атака на Киев и дроны-перехватчики

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что во время последней массированной атаки российские войска сконцентрировались на Киеве. ВСУ удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. По словам Зеленского, в отражении удара впервые эффективно применялись дроны-перехватчики.

"Начали работать дроны-перехватчики – десятки ущерба. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов", — сообщил глава государства.

В четверг, 3 июля, стало известно, что в рамках стратегического укрепления обороны, в Дании был подписан меморандум о партнерстве между Украиной и американской компанией Swift Beat, LLC. Соглашение предусматривает:

расширение производственных мощностей Swift Beat;

приоритетные поставки современных беспилотников Украине;

выпуск дронов по себестоимости;

передачу технологий отдельным украинским производствам.

В Офисе президента отметили, что речь идет о сотнях тысяч дронов уже в этом году, и о дальнейшем наращивании производства в 2026 году. Среди главных позиций — дроны-перехватчики, которые уже доказали свою эффективность в бою.

Напомним, российские производители БПЛА уже обсуждают то, как уклоняться от украинских зенитных дронов-перехватчиков. Как отметил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш", противник может достаточно быстро и дешево внедрить систему в свои дроны, чтобы уйти от перехвата.