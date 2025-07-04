"Шахеды" будут уклоняться от БПЛА-перехватчиков: к чему стоит готовиться, — "Флеш"

В Российской Федерации ищут способы защитить "Шахеды" от украинских дронов-перехватчиков. Некоторые решения враг может внедрить достаточно быстро и дешево.

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Российские специалисты, которые производят дроны в особой экономической зоне "Алабуга", уже обсуждают то, как уклоняться от зенитных перехватчиков в закрытых группах, рассказал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов изданию "Униан".

По словам эксперта, украинцам думать на опережение и готовиться к новым усовершенствованиям "Шахедов". Одно из возможных решений для противодействия перехватчикам — камеры на борту БПЛА. Этот метод россияне уже применяют на разведывательных дронах ZALA — когда в поле зрения камеры попадает дрон, то тогда БПЛА-разведчик начинает маневрировать.

"Надо смотреть, какие у "Шахеда" есть возможности для маневрирования. И что россияне могут сделать с ними. Чтобы мы понимали, какие методы надо добавлять уже сейчас. Иначе может произойти такая ситуация, что мы быстро выпустим 10 или 100 тысяч дронов. А они окажутся неэффективными", — пояснил "Флеш".

Специалист по радиотехнологиям отметил, что подобные доработки являются достаточно дешевыми. Нужны всего две маленькие камеры, которые фиксируют дроны в небе и дают команду летному контроллеру, который управляет БПЛА, выполнить маневр.

"Эта система достаточно дешевая и россияне могут добавить ее в существующий "Шахед" достаточно быстро", — подчеркнул эксперт.

Напомним, враг также работает над тем, чтобы сделать "Шахеды" реактивными, что позволит им двигаться быстрее. Для противодействия таким БПЛА украинские компаний разрабатывают реактивные перехватчики.

Также сообщалось, что россияне начали устанавливать на "Шахеды" высокотехнологичные компьютеры NVIDIA, которые позволяют дронам обходить противовоздушную оборону Украины.