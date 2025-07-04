РФ работает над реактивными "Шахедами": военный рассказал, что делать украинцам

В Российской Федерации модернизируют ударные беспилотники "Шахед", в частности речь идет об оснащении дронов реактивными двигателями для увеличения скорости полета.

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Для противодействия усовершенствованным "Шахедам" в Украине разрабатывают соответствующие БПЛА-перехватчики, рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко изданию "Униан".

"Враг сейчас работает над тем, чтобы модернизировать БПЛА, сделать их реактивными, что позволит им двигаться быстрее. Поэтому мы сегодня работаем над реактивными перехватчиками. Здесь мы отстаем — делаем это сегодня на позавчера", — сказал Юрий Федоренко.

По словам военного, Украине нужно привлекать средства и людей для масштабирования производства БПЛА. Он отметил, что необходима как постоянная государственная поддержка, так и вовлеченность каждого украинца.

Командир 429 ОП БпС "Ахиллес" отметил, что РФ увеличила производство дронов в разы, а также сделала их более защищенными от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В планах врага — изготавливать около 500 таких БПЛА в сутки.

Напомним, россияне начали устанавливать на "Шахеды" компьютеры NVIDIA, которые позволяют дронам обходить ПВО Украины.

Фокус также писал о том, что некоторые "Шахеды" теперь не просто врезаются в цель, а выпускают более мелкие суббоеприпасы во время полета.