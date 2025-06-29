"Шахеды" стали еще опаснее: в РФ придумали новую тактику и улучшили ударные БПЛА, — Forbes

Россияне модифицировали ударные беспилотные аппараты «Шахед», сделав их устойчивее и опаснее, а также прибегают к новым тактикам обстрелов Украины.

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Благодаря этим модификациям "Шахед" стало сложнее уничтожить. Ранее одного выстрела в крыло или двигатель часто было достаточно, чтобы сбить беспилотник. Теперь моторный отсек БПЛА усилили броней для защиты от пулеметного огня, а топливные баки были перемещены из крыльев в корпус, пишет Forbes.

Кроме того, некоторые "Шахеды" теперь не просто врезаются в цель, а выпускают более мелкие суббоеприпасы во время полета. Суббоеприпасы могут быть рассредоточены по большой площади, что делает их эффективными против скоплений войск и плохо укрепленных позиций.

По данным издания, украинские военные сталкивались с этими БПЛА в Сумской и Харьковской областях. Они отмечали, что "вы даже не слышите, как они падают, а затем через 20 минут после полета происходит взрыв".

Атаки "Шахедов": у РФ новая тактика

Сообщается, что оккупанты начали запускать "Шахеды" парами — один ниже, а другой выше. Высоколетящий дрон часто остается незамеченным, пока не нейтрализован нижний, что дает ему больше времени в воздухе и увеличивает вероятность поражения цели.

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Еще одна новая тактика россиян — объединение "Шахедов" с барражирующими боеприпасами "Ланцет". Когда группа "Шахедов" приближается к целям, сопровождающий "Ланцет" атакует украинские мобильные огневые группы.

Из-за компактного размера "Ланцет" сложнее обнаружить и поразить из пулемета. Таким образом этот БПЛА помогает "Шахеду" беспрепятственно достичь своей цели.

Напомним, россияне существенно масштабировали производство "Шахедов", а также усложняют алгоритмы работы против средств РЭБ и каждый день экспериментируют с тактикой.

Фокус также писал о том, что ВС РФ атаковали Украину "Шахедом", оснащенным тепловизионной камерой, которая дает беспилотнику несколько важных преимуществ.