РФ будет запускать по 800 "Шахедов" каждый вечер: "Флэш" рассказал, что делать

Россияне существенно масштабировали производство "Шахедов", а также усложняют алгоритмы работы против средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и каждый день экспериментируют с тактикой.

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Объемы производства "Шахедов" в России, по разным оценкам, выросли в 5-7 раз. Более того, противник строит еще один завод, сообщил украинский специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью УНИАН.

Эксперт отметил, что у РФ налажены технологические процессы и поставка комплектующих, а также есть возможность нанять персонал и найти помещения для работы. Поэтому они могут увеличить производство "Шахедов" еще в 2-3 раза.

"И если мы в будущем увидим количество атак "Шахедов" не 300-400 за вечер, а 800, то это будет большая проблема и мы должны быть к этому готовы заранее. А к этому все идет. И поэтому у нас не так много времени осталось для того, чтобы выработать эффективную контрмеру и эту контрмеру масштабировать по всей стране", — заявил "Флэш".

По словам специалиста, новые "Шахеды" получают антенны, более стойкие к глушению. Это заставляет украинскую сторону задействовать больше систем РЭБ, однако это не удается делать в нужном темпе.

Кроме того, ВС РФ пробуют новые тактики. К примеру, в последнее время большое количество вражеских беспилотников пытаются атаковать большие города с разных сторон, перегружая украинскую ПВО массовой атакой.

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Для борьбы с "Шахедами" Украина сегодня использует следующие средства: системы РЭБ, мобильные огневые группы, авиация и средства ПВО. Кроме того, украинские военные начали использовать зенитные дроны-перехватчики, способные разгоняться до скорости 300 километров.

"Флэш" подчеркнул, что необходимо сформировать по всей экипажи, которые будут уметь пользоваться БПЛА-перехватчиками, а также иметь практический опыт их использования, включая выявление и уничтожение "Шахедов".

"Такие дроны должны быть везде, их должно быть много. Соответственно, выпуская такие дроны в Украине, мы не будем зависеть от западных поставщиков ракет, компонентов. То есть, здесь мы можем сами рассчитывать на себя и масштабировать это в тех количествах, которые нам нужны для борьбы с "Шахедами", — заключил эксперт.

Напомним, ранее "Флэш" призвал готовиться к массированным атакам "Шахедов", заявив, что в противном случае враг "разнесет" всю страну.

В свою очередь военный и политический эксперт Александр Мусиенко обратил внимание на то, что теперь "Шахеды" заходят с разных направлений, летают выше и постоянно меняют траекторию.