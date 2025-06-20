РФ запускатиме по 800 "Шахедів" щовечора: "Флеш" розповів, що робити

Росіяни суттєво масштабували виробництво "Шахедів", а також ускладнюють алгоритми роботи проти засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і щодня експериментують із тактикою.

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Обсяги виробництва "Шахедів" у Росії, за різними оцінками, зросли в 5–7 разів. Ба більше, противник будує ще один завод, повідомив український фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю УНІАН.

Експерт зазначив, що у РФ налагоджені технологічні процеси та постачання комплектовання, а також є можливість найняти персонал і знайти приміщення для роботи. Тому вони можуть збільшити виробництво "Шахедів" ще у 2–3 рази.

"І якщо ми в майбутньому побачимо кількість атак "Шахедів" не 300–400 за вечір, а 800, то це буде велика проблема і ми маємо бути до цього готові заздалегідь. А до цього все йде. І тому в нас не так багато часу залишилося для того, щоб виробити ефективний контрзахід і цей контрзахід масштабувати по всій країні", — заявив "Флеш".

За словами фахівця, нові "Шахеди" отримують антени, більш стійкі до глушіння. Це змушує українську сторону залучати більше систем РЕБ, однак це не вдається робити в потрібному темпі.

Крім того, ЗС РФ випробовують нові тактики. Приміром, останнім часом велика кількість ворожих безпілотників намагаються атакувати великі міста з різних боків, перевантажуючи українську ППО масовою атакою.

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Для боротьби з "Шахедами" Україна сьогодні використовує такі засоби: системи РЕБ, мобільні вогневі групи, авіація та засоби ППО. Крім того, українські військові почали використовувати зенітні дрони-перехоплювачі, здатні розганятися до швидкості 300 кілометрів.

"Флеш" наголосив, що необхідно сформувати по всій країні екіпажі, які вмітимуть користуватися БпЛА-перехоплювачами, а також матимуть практичний досвід їхнього використання, включно з виявленням і знищенням "Шахедів".

"Такі дрони мають бути скрізь, їх має бути багато. Відповідно, випускаючи такі дрони в Україні, ми не будемо залежати від західних постачальників ракет, компонентів. Тобто, тут ми можемо самі розраховувати на себе і масштабувати це в тих кількостях, які нам потрібні для боротьби з "Шахедами", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Флеш" закликав готуватися до масованих атак "Шахедів", заявивши, що в іншому разі ворог "рознесе" всю країну.

Своєю чергою військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко звернув увагу на те, що тепер "Шахеди" заходять із різних напрямків, літають вище і постійно змінюють траєкторію.