"Рознесе всю країну "Шахедами": Флеш закликав готуватися до масштабних атак РФ

Російська Федерація масштабувала виробництво ударних безпілотників "Шахед" для обстрілів України та продовжує нарощувати обсяги виробництва.

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Готуватися до прийдешніх масованих атак потрібно вже зараз, оскільки часу обмаль, написав український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

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Експерт наголосив, що основний акцент має бути на масовому виробництві БПЛА-перехоплювачів, а також навчанні військовослужбовців по всій країні їх використанню.

В іншому разі, за словами фахівця з радіотехнологій, російські безпілотники зруйнують українську нашою інфраструктуру, виробництво, і оборонні споруди.

"Як ви знаєте, я оптиміст і б'ю на сполох тільки в крайніх випадках. Росія "рознесе" нам всю країну "Шахедами", — заявив Сергій Флеш.

Нагадаємо, за даними колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, у РФ мають намір наростити виробництво ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед" із 250 до 1000 одиниць на добу.

Зі свого боку військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко вказав на зміну тактики обстрілів. Росіяни все більше концентрують атаки "Шахедів" на одному-двох великих містах. Крім того, ворожі дрони заходять з різних напрямків, літають вище і постійно змінюють траєкторію, через що їх складніше збивати.