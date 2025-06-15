Росія готує нові удари по енергетичних об'єктах України, — Зеленський

Російська Федерація продовжує планувати атаки на енергетичну інфраструктуру України. Відповідні дані є у розвідувальних відомств партнерів.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, Службою безпеки України та чиновниками щодо захисту нашої інфраструктури від російських ударів. Деталями український лідер поділився у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, нові атаки ЗС РФ на українську енергетику можуть бути менш помітними світовій спільноті, оскільки увага сьогодні зосереджена на ситуації на Близькому Сході. Він підкреслив, що Росія продовжує бити по цивільній енергетиці України, попри обіцянки Володимира Путіна, дані США.

"Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно", — зазначив президент.

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Під час наради обговорювався розвиток ударних засобів Росії, а також було визначено завдання для розвитку української ППО. Окрім того, президент заслухав доповіді голови СБУ і начальника Генштабу.

"Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення мають мати відчутний вплив на ситуацію", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня щонайменше 30 вибухів прогриміло в Кременчуці Полтавської області.

Також повідомлялося, що під час нещодавнього обстрілу російська армія пошкодила будівлю, що використовується компанією Boeing у Києві.