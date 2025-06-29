"Шахеди" стали ще небезпечнішими: у РФ вигадали нову тактику і поліпшили ударні БПЛА, — Forbes

Росіяни модифікували ударні безпілотні апарати "Шахед", зробивши їх стійкішими та небезпечнішими, а також вдаються до нових тактик обстрілів України.

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Завдяки цим модифікаціям "Шахед" стало складніше знищити. Раніше одного пострілу в крило або двигун часто було достатньо, щоб збити безпілотник. Тепер моторний відсік БПЛА посилили бронею для захисту від кулеметного вогню, а паливні баки було переміщено з крил у корпус, пише Forbes.

Крім того, деякі "Шахеди" тепер не просто врізаються в ціль, а випускають дрібніші суббоєприпаси під час польоту. Суббоєприпаси можуть бути розосереджені по великій площі, що робить їх ефективними проти скупчень військ і погано укріплених позицій.

За даними видання, українські військові стикалися з цими БПЛА в Сумській і Харківській областях. Вони зазначали, що "ви навіть не чуєте, як вони падають, а потім через 20 хвилин після польоту відбувається вибух".

Атаки "Шахедів": у РФ нова тактика

Повідомляється, що окупанти почали запускати "Шахеди" парами — один нижче, а інший вище. Дрон, який летить високо, часто залишається непоміченим, доки не нейтралізовано нижній, що дає йому більше часу в повітрі та збільшує ймовірність ураження цілі.

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Ще одна нова тактика росіян — об'єднання "Шахедів" із баражувальними боєприпасами "Ланцет". Коли група "Шахедів" наближається до цілей, супроводжуючий "Ланцет" атакує українські мобільні вогневі групи.

Через компактний розмір "Ланцет" складніше виявити і вразити з кулемета. Таким чином цей БПЛА допомагає "Шахеду" безперешкодно досягти своєї мети.

Нагадаємо, росіяни суттєво масштабували виробництво "Шахедів", а також ускладнюють алгоритми роботи проти засобів РЕБ і щодня експериментують із тактикою.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ атакували Україну "Шахедом", оснащеним тепловізійною камерою, яка дає безпілотнику кілька важливих переваг.