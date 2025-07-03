"Шахеды" научились обходить ПВО Украины: россияне нашли два простых решения

Россияне начали устанавливать на ударные беспилотные аппараты "Шахед" компьютеры NVIDIA, которые позволяют дронам обходить противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Кроме того, РФ теперь может запускать больше средств поражения одновременно.

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Модернизация "Шахедов" и наращивание объемов производства являются основными причинами снижения эффективности украинской ПВО, сказал экс-офицер Воздушных сил Украины, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский телеканалу "Настоящее время".

Кроме увеличения количества российских средств поражения, проблемой также является их многообразие. Россия запускает по Украине крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, а также различные ударные беспилотники. В частности, эксперт вспомнил масштабную атаку 29 июня.

"Ни одна страна в мире не подвергалась такому массированному обстрелу. Это можно сравнить с ковровыми бомбардировками. Только в воздушном пространстве нет бомбардировщиков, есть крылатые ракеты, баллистические ракеты и другие средства поражения, то есть это одновременно более 500 целей, и это все надо координировать, перехватывать, и по этому всему надо отрабатывать", — подчеркнул экс-офицер ВС ВСУ.

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Работа ПВО также усложняется из-за модернизации вражеских БПЛА. По данным эксперта, россияне устанавливают на "Шахеты" современные компьютеры NVIDIA, которые можно легко приобрести. Эти компьютеры обеспечивают визуальную навигацию — БПЛА ориентируются в пространстве, сравнивая фото местности с изображением с камеры.

"То есть мы говорим о том, что украинские средства РЭБ были настолько эффективны, что россияне начали искать любые другие решения для того, чтобы обходить данную технологию", — отметил Анатолий Храпчинский.

Напомним, российские инженеры из особой экономической зоны Алабуга, где собирают "Шахеды", создали технологию, которая позволит дронам избегать зенитных БПЛА-перехватчиков.

Фокус также писал о том, что специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины исследовали модернизированный ударный дрон "Шахед" новой серии MS с искусственным интеллектом.