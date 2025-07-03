"Шахеди" навчились обходити ППО України: росіяни знайшли два прості рішення

Росіяни почали встановлювати на ударні безпілотні апарати «Шахед» комп’ютери NVIDIA, які дозволяють дронам обходити протиповітряну оборону (ППО) України. Окрім того, РФ тепер може запускати більше засобів ураження одночасно.

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Модернізація "Шахедів" та нарощування обсягів виробництва є основними причинами зниження ефективності української ППО, сказав ексофіцер Повітряних сил України, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський телеканалу "Настоящее время".

Окрім збільшення кількості російських засобів ураження, проблемою також є їх різноманіття. Росія запускає по Україні крилаті, балістичні, та аеробалістичні ракети, а також різні ударні безпілотники. Зокрема, експерт згадав масштабну атаку 29 червня.

"Жодна країна у світі не зазнавала такого масованого обстрілу. Це можна порівняти з килимовими бомбардуваннями. Тільки в повітряному просторі немає бомбардувальників, є крилаті ракети, балістичні ракети та інші засоби ураження, тобто це одночасно більше ніж 500 цілей, і це все треба координувати, перехоплювати, і по цьому всьому треба відпрацьовувати", — наголосив ексофіцер ПС ЗСУ.

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Робота ППО також ускладнюється через модернізацію ворожих БПЛА. За даними експерта, росіяни встановлюють на "Шахеди" сучасні комп'ютери NVIDIA, які можна легко придбати. Ці комп'ютери забезпечують візуальну навігацію — БПЛА орієнтуються в просторі, порівнюючи фото місцевості з зображенням із камери.

"Тобто ми говоримо про те, що українські засоби РЕБ були настільки ефективні, що росіяни почали шукати будь-які інші рішення для того, щоб обходити дану технологію", — зазначив Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, російські інженери з особливої економічної зони Алабуга, де збирають "Шахеди", створили технологію, яка дозволить дронам уникати зенітних БПЛА-перехоплювачів.

Фокус також писав про те, що ахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України дослідили модернізований ударний дрон "Шахед" нової серії MS зі штучним інтелектом.