У Росії створили для "Шахедів" систему ухилення від перехоплювачів: як із ними боротися

Російські інженери з особливої економічної зони Алабуга, де збирають "Шахеди", створили технологію, яка дасть їм змогу уникати зенітних дронів.

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Українським розробникам потрібно враховувати це, щоб безпілотні перехоплювачі діяли ефективно. Про це на своєму Telegram-каналі попередив фахівець із військових технологій Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш".

Він виявив інформацію в одному закритому каналі, учасниками якого є "люди з Алабуги". Вони давно очікували, що українські військові почнуть збивати "Шахеди" занітними дронами, і заздалегідь створили систему ухилення, щоб швидко встановити її у разі потреби. Таку технологію росіяни давно відпрацювали на розвідувальних безпілотниках Zala.

Сергій Бескрестнов закликав діяти на випередження і враховувати можливі контрзаходи з боку противника під час створення БПЛА-перехоплювачів. В іншому разі нова система ППО від початку буде неефективною.

Напередодні Сергій Бескрестнов писав, що Україні для захисту від "Шахедів" потрібна мережа РЛС. Без них загрозу набагато складніше знищити зенітними дронами.

Раніше писали, що в Україні вже розробили багато видів перехоплювачів "Шахедів". Вони обходяться вдесятеро дешевше, ніж ракети для систем ППО.