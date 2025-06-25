Треба було купити ще "вчора": Флеш розповів, що потрібно для захисту від "Шахедів"

Україні потрібна мережа високоточних радіолокаційних станцій (РЛС), щоб екіпажі дронів-перехоплювачів могли ефективно знищувати російські ударні безпілотники "Шахед".

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Без РЛС зенітний дрон не може швидко знайти, наздогнати і збити ворожий "Шахед", оскільки ємність його акумулятора обмежена, пояснив український фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Порада дня: якщо щось дуже потрібно, то це можна купити. Такі РЛС вільно продаються по всьому світу від десятків різних виробників. Купити треба було ще "вчора", — написав експерт.

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Таким чином "Флеш" прокоментував слова Олександра Сирського на зустрічі з журналістами. Як передає LIGA.net, головнокомандувач ЗСУ заявив про брак радіолокаційних систем на озброєнні Повітряних сил. За його словами, це є основною проблемою ефективного застосування зенітних дронів проти БПЛА ворога.

"Засоби радіолокаційної розвідки є невід'ємною складовою для ефективної роботи операторів БпЛА-перехоплювачів", — сказав Сирський.

Нагадаємо, консультант фонду "Повернись живим" Тарас Тимочко заявив, що в Україні вже виробляють РЛС тактичного призначення. За його словами, вітчизняні системи простіші та стабільніші в застосуванні, ніж іноземні, проте їхнє виробництво потрібно масштабувати.

Фокус також писав про те, що до кінця 2025 року Нідерланди передадуть Україні сотню радіолокаційних станцій, гібридні опціонально пілотовані наземні дрони від Rheinmetall і виділять 80 мільйонів євро на виробництво дронів.