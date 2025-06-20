Потрібні для боротьби з БПЛА: Україна тепер виробляє власні тактичні РЛС

В Україні вже виробляються радіолокаційні станції (РЛС) тактичного призначення. Підрозділи дронів-перехоплювачів використовують ці системи для виявлення російських безпілотників.

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Невеликі РЛС, здатні бачити положення і висоту цілі, є одним із ключових елементів дронової протиповітряної оборони (ППО). Зокрема, серед військових зараз великий попит на моделі українського виробництва, повідомив консультант фонду "Повернись живим" Тарас Тимочко в інтерв'ю Mezha.Media.

За його словами, імпортні РЛС мають більше режимів роботи і налаштувань під різні цілі, через що виникають складнощі. Своєю чергою українські системи простіші та стабільніші в застосуванні, оскільки створені під конкретні цілі. При цьому вітчизняному виробнику не вистачає масштабування.

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"Військові дуже хвалять. Черга на отримання моделі з одного вітчизняного заводу вже становить 13 місяців. Ще пів року тому черга становила 6 місяців", — зазначив Тимочко.

Представник фонду наголосив, що росіяни активно полюють за українськими радіолокаційними станціями. Однак ЗСУ вже почали цьому протидіяти.

Нагадаємо, французька компанія Parrot представила на Паризькому авіасалоні малогабаритний розвідувальний квадрокоптер ANAFI UKR, адаптований під вимоги Збройних сил України.

Також повідомлялося, що на озброєння Королівських ВПС Великої Британії надійшов дрон Protector RG Mk1, призначений для розвідки, спостереження, виявлення цілей, а також ударних операцій.