Парк безпілотників ЗСУ поповнив FPV-комплекс "Світловод": на що він здатен

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" вітчизняного виробництва.

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БПЛА "Світловод" управляється через оптоволоконний кабель і оснащений системами автоматичного виявлення і розпізнавання цілей, повідомило Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки.

За даними відомства, новий дрон на оптоволокні здатний доставляти бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів. БПЛА отримав високопродуктивні двигуни, місткісні легкі акумулятори, а також може бути обладнаний денними або нічними камерами.

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"Світловод" розгортається в бойове положення за кілька хвилин", — зазначили в Міноборони.

Загалом від початку 2025 року до експлуатації в українській армії було допущено понад 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

Нагадаємо, французька компанія Parrot представила на Паризькому авіасалоні малогабаритний розвідувальний квадрокоптер ANAFI UKR, адаптований під вимоги ЗСУ.

Фокус також писав про те, що ЗСУ вже використовують на фронті ударно-розвідувальний комплекс "Булава" від української компанії DeViro.