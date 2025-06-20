Створено з урахуванням потреб ЗСУ: у Франції показали новий дрон ANAFI UKR (фото)
Французька компанія Parrot вперше представила на Паризькому авіасалоні малогабаритний розвідувальний квадрокоптер ANAFI UKR, адаптований під вимоги Збройних сил України.
Дрон ANAFI UKR покликаний вирішити такі проблеми в зоні бойових дій, як масоване застосування систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і глушіння сигналів супутникової навігації GPS по всій лінії фронту, пише EDR On-Line.
Повідомляють, що ANAFI UKR може працювати там, де більші системи не можуть: у міських умовах, на несприятливій місцевості або під час виконання малопомітних місій, що вимагають мобільності, гнучкості та суверенного контролю над даними і повітряним простором.
За словами виробника, БПЛА управляється за допомогою захищеної наземної станції управління SkyController UKR. Вона включає в себе комерційний планшет (наприклад, Samsung або iPad Mini) і забезпечує до 4,5 годин безперервної роботи.
Радіоархітектура безпілотника включає зашифровану подвійну радіосистему (Wi-Fi і 5G) з радіоперескоком частоти MARS (військова радіостанція) і резервний зв'язок LoRa для автономного повернення додому.
Габарити БПЛА в складеному вигляді становлять 245 x 160 x 116 мм, а в розкладеному — 350 x 665 x 116 мм. Його базова маса становить 959 грамів, а максимальна злітна маса — 1450 грамів. Апарат витримує швидкість вітру до 15 м/с, може працювати на висоті до 5000 метрів за температури від -35 0 С до +50 0 С.Важливо
Зі стандартною батареєю дрон може літати до 38 хвилин зі швидкістю 6 м/с. Максимальна дальність польоту становить 23 км за швидкості польоту 10 м/с, максимальна швидкість горизонтального польоту — 17 м/с, а максимальна швидкість набору висоти і зниження — 8 м/с. Нова батарея XLR збільшує час польоту до 50 хвилин, а дальність польоту — до 40 км.
Корисне навантаження Optronic охоплює подвійний стабілізований карданний підвіс EO/IR із денною камерою RGB із 35-кратним зумом і тепловізійною системою FLIR Boson, що дає змогу ідентифікувати цілі розміром із людину на відстані до 2,2 км (денний режим), 173 метрів (ІЧ-режим) із висоти 120 метрів над рівнем землі.
ANAFI UKR уже запущено в серійне виробництво. Ціна БПЛА стартує від 15 000 євро залежно від обраної конфігурації, інтеграції та варіантів підтримки.
Нагадаємо, Сили оборони України почали використовувати нові баражувальні боєприпаси MV-25 OSKAR від французької компанії KNDS.
Також повідомлялося, що для ЗСУ розробили нову високотехнологічну систему РЕБ Algiz AM, яка управляється дистанційно.