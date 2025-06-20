Створено з урахуванням потреб ЗСУ: у Франції показали новий дрон ANAFI UKR (фото)

Французька компанія Parrot вперше представила на Паризькому авіасалоні малогабаритний розвідувальний квадрокоптер ANAFI UKR, адаптований під вимоги Збройних сил України.

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Дрон ANAFI UKR покликаний вирішити такі проблеми в зоні бойових дій, як масоване застосування систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і глушіння сигналів супутникової навігації GPS по всій лінії фронту, пише EDR On-Line.

EDR On-Line Фото: EDR On-Line

Повідомляють, що ANAFI UKR може працювати там, де більші системи не можуть: у міських умовах, на несприятливій місцевості або під час виконання малопомітних місій, що вимагають мобільності, гнучкості та суверенного контролю над даними і повітряним простором.

За словами виробника, БПЛА управляється за допомогою захищеної наземної станції управління SkyController UKR. Вона включає в себе комерційний планшет (наприклад, Samsung або iPad Mini) і забезпечує до 4,5 годин безперервної роботи.

Радіоархітектура безпілотника включає зашифровану подвійну радіосистему (Wi-Fi і 5G) з радіоперескоком частоти MARS (військова радіостанція) і резервний зв'язок LoRa для автономного повернення додому.

EDR On-Line Фото: EDR On-Line

Габарити БПЛА в складеному вигляді становлять 245 x 160 x 116 мм, а в розкладеному — 350 x 665 x 116 мм. Його базова маса становить 959 грамів, а максимальна злітна маса — 1450 грамів. Апарат витримує швидкість вітру до 15 м/с, може працювати на висоті до 5000 метрів за температури від -35 0 С до +50 0 С.

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Зі стандартною батареєю дрон може літати до 38 хвилин зі швидкістю 6 м/с. Максимальна дальність польоту становить 23 км за швидкості польоту 10 м/с, максимальна швидкість горизонтального польоту — 17 м/с, а максимальна швидкість набору висоти і зниження — 8 м/с. Нова батарея XLR збільшує час польоту до 50 хвилин, а дальність польоту — до 40 км.

Корисне навантаження Optronic охоплює подвійний стабілізований карданний підвіс EO/IR із денною камерою RGB із 35-кратним зумом і тепловізійною системою FLIR Boson, що дає змогу ідентифікувати цілі розміром із людину на відстані до 2,2 км (денний режим), 173 метрів (ІЧ-режим) із висоти 120 метрів над рівнем землі.

ANAFI UKR уже запущено в серійне виробництво. Ціна БПЛА стартує від 15 000 євро залежно від обраної конфігурації, інтеграції та варіантів підтримки.

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