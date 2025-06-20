Создан с учетом потребностей ВСУ: во Франции показали новый дрон ANAFI UKR (фото)
Французская компания Parrot впервые представила на Парижском авиасалоне малогабаритный разведывательный квадрокоптер ANAFI UKR, адаптированный под требования Вооруженных сил Украины.
Дрон ANAFI UKR призван решить такие проблемы в зоне боевых действий, как массированное применение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушение сигналов спутниковой навигации GPS по всей линии фронта, пишет EDR On-Line.
Сообщается, что ANAFI UKR может работать там, где более крупные системы не могут: в городских условиях, на неблагоприятной местности или при выполнении малозаметных миссий, требующих мобильности, гибкости и суверенного контроля над данными и воздушным пространством.
По словам производителя, БПЛА управляется с помощью защищенной наземной станции управления SkyController UKR. Она включает в себя коммерческий планшет (например, Samsung или iPad Mini) и обеспечивает до 4,5 часов непрерывной работы.
Радиоархитектура беспилотника включает зашифрованную двойную радиосистему (Wi-Fi и 5G) с радиоперескоком частоты MARS (военная радиостанция) и резервную связь LoRa для автономного возвращения домой.
Габариты БПЛА в сложенном виде составляют 245 x 160 x 116 мм, а в разложенном — 350 x 665 x 116 мм. Его базовая масса составляет 959 граммов, а максимальная взлетная масса — 1450 граммов. Аппарат выдерживает скорость ветра до 15 м/с, может работать на высоте до 5000 метров при температуре от -35 0 С до +50 0 С.Важно
Со стандартной батареей дрон может летать до 38 минут со скоростью 6 м/с. Максимальная дальность полета составляет 23 км при скорости полета 10 м/с, максимальная скорость горизонтального полета — 17 м/с, а максимальная скорость набора высоты и снижения — 8 м/с. Новая батарея XLR увеличивает время полета до 50 минут, а дальность полета — до 40 км.
Полезная нагрузка Optronic включает двойной стабилизированный карданный подвес EO/IR с дневной камерой RGB с 35-кратным зумом и тепловизионной системой FLIR Boson, позволяющей идентифицировать цели размером с человека на расстоянии до 2,2 км (дневной режим), 173 метров (ИК-режим) с высоты 120 метров над уровнем земли.
ANAFI UKR уже запущен в серийное производство. Цена БПЛА стартует от 15 000 евро в зависимости от выбранной конфигурации, интеграции и вариантов поддержки.
Напомним, Силы обороны Украины начали использовать новые барражирующие боеприпасы MV-25 OSKAR от французской компании KNDS.
Также сообщалось, что для ВСУ разработали новую высокотехнологичную систему РЭБ Algiz AM, которая управляется дистанционно.