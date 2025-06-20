Создан с учетом потребностей ВСУ: во Франции показали новый дрон ANAFI UKR (фото)

Французская компания Parrot впервые представила на Парижском авиасалоне малогабаритный разведывательный квадрокоптер ANAFI UKR, адаптированный под требования Вооруженных сил Украины.

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Дрон ANAFI UKR призван решить такие проблемы в зоне боевых действий, как массированное применение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушение сигналов спутниковой навигации GPS по всей линии фронта, пишет EDR On-Line.

EDR On-Line Фото: EDR On-Line

Сообщается, что ANAFI UKR может работать там, где более крупные системы не могут: в городских условиях, на неблагоприятной местности или при выполнении малозаметных миссий, требующих мобильности, гибкости и суверенного контроля над данными и воздушным пространством.

По словам производителя, БПЛА управляется с помощью защищенной наземной станции управления SkyController UKR. Она включает в себя коммерческий планшет (например, Samsung или iPad Mini) и обеспечивает до 4,5 часов непрерывной работы.

Радиоархитектура беспилотника включает зашифрованную двойную радиосистему (Wi-Fi и 5G) с радиоперескоком частоты MARS (военная радиостанция) и резервную связь LoRa для автономного возвращения домой.

EDR On-Line Фото: EDR On-Line

Габариты БПЛА в сложенном виде составляют 245 x 160 x 116 мм, а в разложенном — 350 x 665 x 116 мм. Его базовая масса составляет 959 граммов, а максимальная взлетная масса — 1450 граммов. Аппарат выдерживает скорость ветра до 15 м/с, может работать на высоте до 5000 метров при температуре от -35 0 С до +50 0 С.

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Со стандартной батареей дрон может летать до 38 минут со скоростью 6 м/с. Максимальная дальность полета составляет 23 км при скорости полета 10 м/с, максимальная скорость горизонтального полета — 17 м/с, а максимальная скорость набора высоты и снижения — 8 м/с. Новая батарея XLR увеличивает время полета до 50 минут, а дальность полета — до 40 км.

Полезная нагрузка Optronic включает двойной стабилизированный карданный подвес EO/IR с дневной камерой RGB с 35-кратным зумом и тепловизионной системой FLIR Boson, позволяющей идентифицировать цели размером с человека на расстоянии до 2,2 км (дневной режим), 173 метров (ИК-режим) с высоты 120 метров над уровнем земли.

ANAFI UKR уже запущен в серийное производство. Цена БПЛА стартует от 15 000 евро в зависимости от выбранной конфигурации, интеграции и вариантов поддержки.

Напомним, Силы обороны Украины начали использовать новые барражирующие боеприпасы MV-25 OSKAR от французской компании KNDS.

Также сообщалось, что для ВСУ разработали новую высокотехнологичную систему РЭБ Algiz AM, которая управляется дистанционно.