Несет бомбы и ракеты: ВВС Британии получили БПЛА с дальностью более 9000 км (фото)

Дрон Protector RG Mk1 официально поступил на вооружение Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

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Protector RG Mk 1 (MQ-9B) является преемником Reaper (MQ-9A) и представляет собой следующее поколение дистанционно пилотируемых средневысотных самолетов большой продолжительности полета (MALE), сообщили ВВС Великобритании.

"Я приветствую наш новейший самолет, поступивший на вооружение Королевских ВВС. Я рад, что Protector Королевских ВВС достиг этой важной и исторической вехи на своем пути к проведению операций", — сказал начальник штаба ВВС Великобритании, главный маршал авиации сэр Рич Найтон

Protector RG Mk1

По данным ВВС Великобритании, MQ-9B предназначен для разведки, наблюдения, обнаружения целей, а также ударных операций. БПЛА сможет летать в любой точке мира, при этом ее будет обслуживать персонал, находящийся на базе Королевских ВВС в Уоддингтоне.

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Полезная нагрузка самолета состоит из сложного набора датчиков, включая высокоточную электрооптическую инфракрасную (ИК) камеру. Кроме того, дрон является носителем высокоточного ударного оружия — ракеты Brimstone (MBDA) и управляемой лазером бомбы Paveway IV (Raytheon UK) британского производства.

Беспилотник может летать на высоте до 40 000 футов (около 12 километров) и имеет продолжительность полета более 30 часов. Дальность полета беспилотника – более 5000 морских миль (5750 миль / 9260 км) в зависимости от конфигурации, сообщает Interesting Engineering.

Protector RG Mk1 Фото: Royal Air Force

Напомним, Силы обороны Украины начали использовать новые барражирующие боеприпасы MV-25 OSKAR от французской компании KNDS.

Также сообщалось, что ВСУ уже применяют ударно-разведывательный комплекс "Булава" от украинской компании DeViro.