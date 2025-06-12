Украинский ответ "Ланцету": появились кадры работы нового дрона "Булава" (видео)

Ударно-разведывательный комплекс «Булава» от украинской компании DeViro уже выполняет боевые задачи на фронте.

Related video

Дрон "Булава" уничтожает цели в тылу врага, работая в самых сложных условиях. Кроме того, по ключевым параметрам отечественный БПЛА превосходит российский "Ланцет", сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Украинский дрон "Булава"

Глава Минцифры также опубликовал кадры работы "Булавы". Он подчеркнул, что украинский дрон поражает как стационарные, так и подвижные объекты, в том числе такие ценные цели, как средства РЭБ, системы ПВО, Бук-М и Тор. Поражение целей аппарат фиксирует в реальном времени.

"Украинский ответ "Ланцету" уже на фронте", — говорится в подписи к видео.

Также сообщается, что БПЛА имеет ряд уникальных характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.

Дрон "Булава": как он работает

Украинский военный Александр Карпюк ранее рассказал, что дрон "Лелека 100М2" выполняет задачи разведчика и ретранслятора, а барражирующий боеприпас "Булава" захватывает и атакует обнаруженные цели, используя боевую часть весом 3,6 кг с ударным ядром и осколками.

"Надо признать, что это лучший барражирующий боеприпас, с которым я имел дело", — отметил военнослужащий.

БПЛА может уничтожать технику на расстоянии 60 км, лететь почти час, подниматься на высоту около 2 км, разгоняться до 100 км/ч. Директор DeVIRo Денис Чумаченко утверждает, что дроны "Булава" уже поразили "очень жирные цели", среди которых комплексы ПВО "Бук-М3", ЗРК "Тор" и мощные средства РЭБ "Поле-21".

Одно из самых больших преимуществ "Булавы" — высокая устойчивость к воздействию средств РЭБ. По словам технического директора, связь украинского БПЛА труднее задавить, чем "Ланцета".

Комплекс "Лелека 100М2/Булава" уже кодифицирован и стоит значительно дешевле западных аналогов.

Напомним, украинская компания Blue Arrow разработала систему визуальной навигации, благодаря которой беспилотники могут выполнять миссии в условиях отсутствия GPS.