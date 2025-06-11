Невозможно "посадить" дрон: для ВСУ создали систему навигации без GPS (видео)
Украинская компания Blue Arrow разработала систему визуальной навигации, благодаря которой беспилотники могут выполнять миссии в условиях отсутствия GPS.
О новой разработке рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook. Технология позволяет кадрировать местность и определять координаты по смещению картинки с камеры.
Система высчитывает скорость и направление полета дрона от точки старта, азимут и сравнивает полученные изображения с предварительно загруженной картой местности. Она устойчива к глушению и спуфингу, поэтому "посадить" такой БПЛА невозможно.Важно
Этот метод навигации позволяет дрону долететь до места назначения без вмешательства человека. Пилоту остается только корректировать наведение на цель и поражение. На очереди — полностью автономные атаки.
Глава Минцифры также подчеркнул, что компания-разработчик навигационной технологии нового поколения Blue Arrow является участником государственного оборонного кластера Brave1.
Напомним, ранее Maxar представила программный пакет Raptor, позволяющий беспилотным летательным аппаратам осуществлять навигацию и получать точные наземные координаты без использования GPS.
Также сообщалось, что инженеры из Университета Южной Австралии разработали способ навигации беспилотников по звездам ночью в районах, где сигналы GPS недоступны.