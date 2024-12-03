Когда нет сигналов GPS: дроны будут летать, ориентируясь по звездам (видео)
По словам разработчиков, новая система легкая, недорогая и не требует стабилизационного оборудования, что делает ее пригодной для небольших беспилотников.
Инженеры из Университета Южной Австралии разработали способ навигации беспилотников по звездам ночью в районах, где сигналы GPS недоступны. Об этом пишет портал New Atlas.
Сообщается, что разработчики взяли за основу опыт деревянных парусных судов. Похожие методы навигации также использовались в авиации на протяжении большей части 20-го века. Сегодня астронавигация по-прежнему практикуется моряками и некоторыми летчиками, но она в основном используется в качестве резерва, когда нет сигнала GPS.
В свою очередь австралийские инженеры предложили алгоритм, позволяющий использовать серию изображений ночного неба для определения местоположения крылатого беспилотника с точностью до 4 км. При этом не требуется каких-либо внешних сигналов или каналов передачи данных.
По словам разработчиков, во время навигационной коррекции БПЛА летает по кругу, делая при этом несколько снимков. Сравнивая изображения, алгоритм устраняет любые погрешности и выравнивает камеру по системе ориентации и направления (AHRS). Новая система недорогая, модульная и использует ArduPilot, работающий на контроллере полета Cube Orange.
"В отличие от традиционных навигационных систем на основе звезд, которые часто сложны, тяжелы и дороги, наша система проще, легче и не требует стабилизационного оборудования, что делает ее пригодной для небольших беспилотников", — заявил разработчик из UniSA Сэмюэл Тиг.
По словам ученого, этот тип навигации идеально подходит для операций над океанами или в зонах боевых действий, где существует риск глушения GPS. Также возможно невоенное применения, к примеру, для мониторинга окружающей среды.
Напомним, компания Advanced Navigation заключила партнерство с глобальной оборонной компанией MBDA для совместной разработки навигационной системы на основе отпечатков пальцев, которая интегрирует технологию позиционирования NILEQ.
В свою очередь компания Zephr из США работает в Украине над созданием системы на основе мобильных телефонов, которая должна защитить от российских средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих спутниковую навигацию GPS.