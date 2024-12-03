Когда нет сигналов GPS: дроны будут летать, ориентируясь по звездам (видео)

По словам разработчиков, новая система легкая, недорогая и не требует стабилизационного оборудования, что делает ее пригодной для небольших беспилотников.

Инженеры из Университета Южной Австралии разработали способ навигации беспилотников по звездам ночью в районах, где сигналы GPS недоступны. Об этом пишет портал New Atlas.

Инженеры разработали систему навигации по звездам для дронов

Сообщается, что разработчики взяли за основу опыт деревянных парусных судов. Похожие методы навигации также использовались в авиации на протяжении большей части 20-го века. Сегодня астронавигация по-прежнему практикуется моряками и некоторыми летчиками, но она в основном используется в качестве резерва, когда нет сигнала GPS.

В свою очередь австралийские инженеры предложили алгоритм, позволяющий использовать серию изображений ночного неба для определения местоположения крылатого беспилотника с точностью до 4 км. При этом не требуется каких-либо внешних сигналов или каналов передачи данных.

Важно

"С точностью до миллиметров": РФ улучшила навигацию "Шахедов", — соцсети (фото)

По словам разработчиков, во время навигационной коррекции БПЛА летает по кругу, делая при этом несколько снимков. Сравнивая изображения, алгоритм устраняет любые погрешности и выравнивает камеру по системе ориентации и направления (AHRS). Новая система недорогая, модульная и использует ArduPilot, работающий на контроллере полета Cube Orange.

"В отличие от традиционных навигационных систем на основе звезд, которые часто сложны, тяжелы и дороги, наша система проще, легче и не требует стабилизационного оборудования, что делает ее пригодной для небольших беспилотников", — заявил разработчик из UniSA Сэмюэл Тиг.

По словам ученого, этот тип навигации идеально подходит для операций над океанами или в зонах боевых действий, где существует риск глушения GPS. Также возможно невоенное применения, к примеру, для мониторинга окружающей среды.

Напомним, компания Advanced Navigation заключила партнерство с глобальной оборонной компанией MBDA для совместной разработки навигационной системы на основе отпечатков пальцев, которая интегрирует технологию позиционирования NILEQ.

В свою очередь компания Zephr из США работает в Украине над созданием системы на основе мобильных телефонов, которая должна защитить от российских средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих спутниковую навигацию GPS.