В Украине тестируют новое средство против "глушилок" РФ: как помогают простые смартфоны

Вражеские средства РЕБ очень мешают украинским войскам использовать дроны и высокоточные ракеты, однако мобильные смартфоны должны дать им большое преимущество, считают эксперты из Zephr.

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Компания Zephr из США работает в Украине над созданием системы на основе мобильных телефонов, которая должна защитить от российских средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих спутниковую навигацию GPS. Об этом стало известно изданию Defence One.

В конце 2023 года украинские военные обратились к Шону Горману и команде в компании Zephr, которая специализируется на защите устройств от помех GPS-сигналов. Вскоре она отправила в Украину шесть телефонов марки Pixel со специальным программным обеспечением, а в апреле начала проводить полевые испытания вблизи линии фронта в Донецкой области.

Как рассказал Шон Горман, исследователи установили смартфоны на дроны, автомобили и стационарные стенды, после чего провели эксперименты по определению "глушилок". Для него украинцы использовали свои средства РЕБ, метоположение которого было известно.

Прежде всего команда хотела проверить, могут ли обычные мобильные телефоны, работающие в одной сети, показать наличие оборудования, пытающегося заглушить данные о местоположении. Как выяснилось, если сравнить прием сигналов GPS разными устройствами, то можно выявить, когда одно или несколько из них подвергаются атаке.

Для этого используются встроенные датчики телефона, которые помогают ему определять расстояние до спутников, вышек мобильной связи и другого оборудования. Производители ставят их, чтобы аппарат мог оптимизировать свою производительность, например, подключаться к ближайшей вышке. Вдобавок, такие измерения важны при обработке сигналов GPS программным обеспечением и определении местоположения спутниками.

"Благодаря вычислительному ИИ, который мы используем на стороне сервера, и сложности обработки большинства сигналов и программного обеспечения, вместо того чтобы полагаться только на датчики или действительно дорогие антенные решетки, можно сделать очень многое, объединив несколько телефонов в одну большую распределенную антенну", — сказал Шон Горман.

Украинский военный со смартфоном Фото: Facebook

Россия использует средства РЕБ, чтобы подавлять или подменять сигналы GPS (такой метод называется "спуфингом"). Это мешает украинским войскам применять беспилотники и другое вооружение, в том числе высокоточные американские ракеты. Популярная тактика — подделать сигнал таким образом, чтобы дрон думал, будто находится в запрещенной зоне, и должен приземлиться. Россия также подделывает сигналы GPS в Балтийском море, заставляя приемники отображать неверные данные о местоположении и создавая то, что представители НАТО описали как небезопасную ситуацию для самолетов.

На передовой в Донецкой области украинские солдаты часто сообщают об атаках их дронов с использованием спуфинга. Команда Шона Гормана обнаружила, что большая часть такой активности приходится просто на мощные "глушилки". Поскольку подавление происходит в тех же диапазонах частот, что и GPS или GNSS (глобальная спутниковая система навигации), они выглядят как спутниковые сигналы, фактически создавая фантомные или призрачные спутники в местах, где они не могли бы существовать и по-прежнему обеспечивать сигнал, например, за горизонтом.

"Этот шум не похож на типичный сигнал GNSS, но он содержит энергию на частотах, на которых приемник ищет спутниковые сигналы. Алгоритмы обработки сигналов приемника используют методы корреляции для идентификации и отслеживания спутниковых сигналов. Когда присутствует сильный глушащий сигнал, он может вызывать ложные корреляции, заставляя приемник "думать", что он обнаруживает спутники, которые на самом деле не видны", — объяснил Горман в отчете о тестировании, предоставленном Defense One.

Вычислить средства, создающие помехи, очень сложно, обычно требуются дорогие средства радиоэлектронной разведки с современным программным обеспечением. Дешевые системы, способные обнаруживать российские "глушилки", очень помогут Украине во время войны, ведь позволят вернуть преимущество в беспилотниках. Кроме того, это будет полезно украинским мобильным операторам для защиты от атак.

Теперь группа во главе с Шоном Горманом работает по контракту с правительством Украины и пытается вывести исследования на новый уровень, чтобы не просто обнаруживать источники помех, но и определять их точное местоположение. Если это удастся, то военные смогут обходить зоны с помехами или же уничтожать их источники. Хотя исследователи не считают метод панацеей.

"Каждый смартфон обнаружит сигнал помехи, зарегистрирует последнее известное местоположение и отметит время приема, предоставляя точки данных по всей сети. Объединяя и обрабатывая эти сигналы централизованно, система будет триангулировать местоположение глушилки", — заявил Горман в электронном письме.

Ранее писали, что украинские средства РЕБ подавляют "Шахеды". Системы глушат сигналы спутниковой навигации в определенной зоне и дезориентируют ударный дрон, хотя все еще остается шанс, что он найдет свою цель.