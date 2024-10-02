В Україні тестують новий засіб проти "глушилок" РФ: як допомагають прості смартфони

Ворожі засоби РЕБ дуже заважають українським військам використовувати дрони і високоточні ракети, проте мобільні смартфони мають дати їм велику перевагу, вважають експерти з Zephr.

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Компанія Zephr зі США працює в Україні над створенням системи на основі мобільних телефонів, яка має захистити від російських засобів радіоелектронної боротьби, що пригнічують супутникову навігацію GPS. Про це стало відомо виданню Defence One.

Наприкінці 2023 року українські військові звернулися до Шона Гормана та команди в компанії Zephr, яка спеціалізується на захисті пристроїв від перешкод GPS-сигналів. Незабаром вона відправила в Україну шість телефонів марки Pixel зі спеціальним програмним забезпеченням, а у квітні почала проводити польові випробування поблизу лінії фронту в Донецькій області.

Як розповів Шон Горман, дослідники встановили смартфони на дрони, автомобілі та стаціонарні стенди, після чого провели експерименти з пошуку "глушилок". Для нього українці використовували свої засоби РЕБ, розташування якого було відоме.

Насамперед команда хотіла перевірити, чи можуть звичайні мобільні телефони, що працюють в одній мережі, показати наявність обладнання, що намагається заглушити дані про місцеперебування. Як з'ясувалося, якщо порівняти приймання сигналів GPS різними пристроями, то можна виявити, коли один або кілька з них піддаються атаці.

Для цього використовуються вбудовані датчики телефону, які допомагають йому визначати відстань до супутників, веж мобільного зв'язку та іншого обладнання. Виробники ставлять їх, щоб апарат міг оптимізувати свою продуктивність, наприклад, підключатися до найближчої вежі. До того ж такі вимірювання важливі під час обробки сигналів GPS програмним забезпеченням і визначення місця розташування супутниками.

"Завдяки обчислювальному ШІ, який ми використовуємо на стороні сервера, і складності оброблення більшості сигналів і програмного забезпечення, замість того, щоб покладатися тільки на датчики або дійсно дорогі антенні решітки, можна зробити дуже багато чого, об'єднавши кілька телефонів в одну велику розподілену антену", — сказав Шон Горман.

Український військовий зі смартфоном Фото: Facebook

Росія використовує засоби РЕБ, щоб пригнічувати або підміняти сигнали GPS (такий метод називається "спуфінгом"). Це заважає українським військам застосовувати безпілотники та інше озброєння, зокрема високоточні американські ракети. Популярна тактика — підробити сигнал таким чином, щоб дрон думав, ніби перебуває в забороненій зоні, і повинен приземлитися. Росія також підробляє сигнали GPS у Балтійському морі, змушуючи приймачі відображати невірні дані про місцеперебування і створюючи те, що представники НАТО описали як небезпечну ситуацію для літаків.

На передовій на Донеччині українські солдати часто повідомляють про атаки їхніх дронів з використанням спуфінгу. Команда Шона Гормана виявила, що більша частина такої активності припадає просто на потужні "глушилки". Оскільки придушення відбувається в тих самих діапазонах частот, що й GPS або GNSS (глобальна супутникова система навігації), вони виглядають як супутникові сигнали, фактично створюючи фантомні або примарні супутники в місцях, де вони не могли б існувати й, як і раніше, забезпечувати сигнал, наприклад, за горизонтом.

"Цей шум не схожий на типовий сигнал GNSS, але він містить енергію на частотах, на яких приймач шукає супутникові сигнали. Алгоритми обробки сигналів приймача використовують методи кореляції для ідентифікації та відстеження супутникових сигналів. Коли присутній сильний сигнал, що глушить, він може викликати хибні кореляції, змушуючи приймач "думати", що він виявляє супутники, яких насправді не видно", — пояснив Горман у звіті про тестування, наданому Defense One.

Обчислити засоби, що створюють перешкоди, дуже складно, зазвичай потрібні дорогі засоби радіоелектронної розвідки з сучасним програмним забезпеченням. Дешеві системи, здатні виявляти російські "глушилки", дуже допоможуть Україні під час війни, адже дозволять повернути перевагу в безпілотниках. Крім того, це буде корисно українським мобільним операторам для захисту від атак.

Тепер група на чолі з Шоном Горманом працює за контрактом з урядом України і намагається вивести дослідження на новий рівень, щоб не просто виявляти джерела перешкод, а й визначати їхнє точне місце розташування. Якщо це вдасться, то військові зможуть обходити зони з перешкодами або ж знищувати їхні джерела. Хоча дослідники не вважають метод панацеєю.

"Кожен смартфон виявить сигнал перешкоди, зареєструє останнє відоме місце розташування і відзначить час прийняття, надаючи точки даних у всій мережі. Об'єднуючи й обробляючи ці сигнали централізовано, система триангулюватиме місце розташування глушилки", — заявив Горман в електронному листі.

Раніше писали, що українські засоби РЕБ пригнічують "Шахеди". Системи глушать сигнали супутникової навігації в певній зоні та дезорієнтують ударний дрон, хоча все ще залишається шанс, що він знайде свою ціль.