Коли немає сигналів GPS: дрони літатимуть, орієнтуючись за зірками (відео)
За словами розробників, нова система легка, недорога і не потребує стабілізаційного обладнання, що робить її придатною для невеликих безпілотників.
Інженери з Університету Південної Австралії розробили спосіб навігації безпілотників за зірками вночі в районах, де сигнали GPS недоступні. Про це пише портал New Atlas.
Повідомляється, що розробники взяли за основу досвід дерев'яних вітрильних суден. Схожі методи навігації також використовувалися в авіації протягом більшої частини 20-го століття. Сьогодні астронавігація, як і раніше, практикується моряками і деякими льотчиками, але вона в основному використовується як резерв, коли немає сигналу GPS.
Зі свого боку австралійські інженери запропонували алгоритм, що дає змогу використовувати серію зображень нічного неба для визначення місця розташування крилатого безпілотника з точністю до 4 км. Водночас не потрібно будь-яких зовнішніх сигналів або каналів передавання даних.
За словами розробників, під час навігаційної корекції БпЛА літає по колу, роблячи водночас кілька знімків. Порівнюючи зображення, алгоритм усуває будь-які похибки і вирівнює камеру за системою орієнтації та напрямку (AHRS). Нова система недорога, модульна і використовує ArduPilot, що працює на контролері польоту Cube Orange.
"На відміну від традиційних навігаційних систем на основі зірок, які часто складні, важкі та дорогі, наша система простіша, легша і не вимагає стабілізаційного обладнання, що робить її придатною для невеликих безпілотників", — заявив розробник з UniSA Семюел Тіг.
За словами вченого, цей тип навігації ідеально підходить для операцій над океанами або в зонах бойових дій, де існує ризик глушіння GPS. Також можливе невійськове застосування, наприклад, для моніторингу навколишнього середовища.
Нагадаємо, компанія Advanced Navigation уклала партнерство з глобальною оборонною компанією MBDA для спільного розроблення навігаційної системи на основі відбитків пальців, яка інтегрує технологію позиціонування NILEQ.
Зі свого боку компанія Zephr зі США працює в Україні над створенням системи на основі мобільних телефонів, що має захистити від російських засобів радіоелектронної боротьби, які пригнічують супутникову навігацію GPS.