Коли немає сигналів GPS: дрони літатимуть, орієнтуючись за зірками (відео)

За словами розробників, нова система легка, недорога і не потребує стабілізаційного обладнання, що робить її придатною для невеликих безпілотників.

Інженери з Університету Південної Австралії розробили спосіб навігації безпілотників за зірками вночі в районах, де сигнали GPS недоступні. Про це пише портал New Atlas.

Інженери розробили систему навігації за зірками для дронів

Повідомляється, що розробники взяли за основу досвід дерев'яних вітрильних суден. Схожі методи навігації також використовувалися в авіації протягом більшої частини 20-го століття. Сьогодні астронавігація, як і раніше, практикується моряками і деякими льотчиками, але вона в основному використовується як резерв, коли немає сигналу GPS.

Зі свого боку австралійські інженери запропонували алгоритм, що дає змогу використовувати серію зображень нічного неба для визначення місця розташування крилатого безпілотника з точністю до 4 км. Водночас не потрібно будь-яких зовнішніх сигналів або каналів передавання даних.

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За словами розробників, під час навігаційної корекції БпЛА літає по колу, роблячи водночас кілька знімків. Порівнюючи зображення, алгоритм усуває будь-які похибки і вирівнює камеру за системою орієнтації та напрямку (AHRS). Нова система недорога, модульна і використовує ArduPilot, що працює на контролері польоту Cube Orange.

"На відміну від традиційних навігаційних систем на основі зірок, які часто складні, важкі та дорогі, наша система простіша, легша і не вимагає стабілізаційного обладнання, що робить її придатною для невеликих безпілотників", — заявив розробник з UniSA Семюел Тіг.

За словами вченого, цей тип навігації ідеально підходить для операцій над океанами або в зонах бойових дій, де існує ризик глушіння GPS. Також можливе невійськове застосування, наприклад, для моніторингу навколишнього середовища.

Нагадаємо, компанія Advanced Navigation уклала партнерство з глобальною оборонною компанією MBDA для спільного розроблення навігаційної системи на основі відбитків пальців, яка інтегрує технологію позиціонування NILEQ.

Зі свого боку компанія Zephr зі США працює в Україні над створенням системи на основі мобільних телефонів, що має захистити від російських засобів радіоелектронної боротьби, які пригнічують супутникову навігацію GPS.