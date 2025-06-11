Новейший дрон Matrice 400 от DJI: несет 6 кг веса и летает почти час (видео)

Китайская компания DJI выпустила новый беспилотный летательный аппарат Matrice 400 с увеличенным весом полезной нагрузки и временем полета до 59 минут.

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DJI позиционирует Matrice 400 как флагманскую платформу для длительных и непрерывных операций. Общий вес БПЛА с батареями составляет около 9740 граммов, а заявленная максимальная полезная нагрузка — 6 килограммов.

Новый дрон DJI Matrice 400

Производитель утверждает, что БПЛА способен пребывать в воздухе до 59 минут, даже с полезной нагрузкой, что делает его пригодным для таких операций, таких поисково-спасательные работы, пожаротушение и крупномасштабное картографирование.

Сертификация IP55, что означает, что DJI Matrice 400 может летать в суровых погодных условиях и при экстремальных температурах от -20°C до 50°C. На борту есть четыре внешних разъема E-Port V2, что позволяет устанавливать до семи полезных нагрузок одновременно.

Возможные полезные нагрузки дрона включают:

Zenmuse H30: всепогодная многосенсорная полезная нагрузка, состоящая из широкоугольной камеры, камеры с зумом, инфракрасной тепловизионной камеры, лазерного дальномера и вспомогательного ближнего инфракрасного света;

Zenmuse S1: прожектор для многоцелевых беспилотных платформ с технологией яркого лазерного света LEP, обеспечивающий высокую яркость и большую дальность освещения;

Zenmuse V1: громкоговоритель с высокой громкостью и большой дальностью вещания, поддерживающий несколько режимов вещания.

Кроме того, Matrice 400 оснащен мощным LiDAR, радаром mmWave и полноцветными датчиками зрения с низкой освещенностью типа "рыбий глаз", что позволяет ему различать более мелкие объекты, такие как высоковольтные линии электропередач на горном хребте ночью.

Предполагается, что содержимое изображения передается на расстояние до 40 километров через систему O4 Enterprise Enhanced, а также можно использовать беспилотник в качестве ретранслятора для передачи, что может быть полезно в застроенных районах.

Напомним, ГУР выяснило, что новые российские дроны V2U с искусственным интеллектом работают на чипах Jetson Orin от американской компании Nvidia.

Фокус также писал о том, что БПЛА, которые уничтожили российские самолеты в рамках операции "Паутина", были специально разработаны и изготовлены инженерами СБУ.