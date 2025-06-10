В новейший российских дронах V2U с ИИ нашли американские чипы, – ГУР (фото)

Новые российские дроны V2U с искусственным интеллектом (ИИ) работают на чипах Jetson Orin от американской компании Nvidia.

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Данные о комплектующих беспилотника V2U обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions.

По данным разведки, V2U обладают автономной системой наведения и функционируют без спутниковой навигации. Основу вычислений составляет китайский мини-ПК Leetop A203 с процессором Nvidia Jetson Orin.

Модуль Nvidia Jetson Orin Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Кроме того, в беспилотнике нашли модуль Sony, модем с SIM-картой украинского оператора, двухдиапазонный беспроводной адаптер AC 8265 от Intel, а также компоненты из Швейцарии, Ирландии и Китая.

Чипы Nvidia Jetson Orin: что о них известно

По данным Nvidia, модули Jetson Orin обеспечивают производительность и энергоэффективность, необходимые для создания автономных машин. Они работают на том же программном обеспечении ИИ и облачных рабочих процессах, которые используются на других платформах компании.

Nvidia Jetson Orin Фото: NVIDIA

Семейство Jetson Orin включает семь модулей с идентичной архитектурой, предлагая до 275 триллионов операций в секунду (TOPS) и в 8 раз большую производительность, чем у последнего поколения для вывода мультимодального ИИ, а также поддержку высокоскоростного интерфейса.

Мощный программный стек включает предварительно обученные модели ИИ, рабочие процессы ИИ и вертикальную прикладную структуру, ускоряя сквозную разработку для ИИ и робототехники.

Напомним, в 2025 году в "Шахедах" были замечены новые помехозащищенные антенны с маркировкой на китайском языке. В одной из таких антенн из 15 компонентов только два произведены американскими компаниями — Texas Instruments и Linear Technologies.