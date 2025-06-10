У новітніх російських дронах V2U зі ШІ знайшли американські чипи, — ГУР (фото)

Нові російські дрони V2U зі штучним інтелектом (ШІ) працюють на чипах Jetson Orin від американської компанії Nvidia.

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Дані про комплектуючі безпілотника V2U оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions.

За даними розвідки, V2U мають автономну систему наведення і функціонують без супутникової навігації. Основу обчислень становить китайський міні-ПК Leetop A203 із процесором Nvidia Jetson Orin.

Модуль Nvidia Jetson Orin Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Крім того, у безпілотнику знайшли модуль Sony, модем із SIM-картою українського оператора, дводіапазонний бездротовий адаптер AC 8265 від Intel, а також компоненти зі Швейцарії, Ірландії та Китаю.

Чипи Nvidia Jetson Orin: що про них відомо

За даними Nvidia, модулі Jetson Orin забезпечують продуктивність і енергоефективність, необхідні для створення автономних машин. Вони працюють на тому ж програмному забезпеченні ШІ та хмарних робочих процесах, які використовуються на інших платформах компанії.

Nvidia Jetson Orin Фото: NVIDIA

Сімейство Jetson Orin охоплює сім модулів з ідентичною архітектурою, пропонуючи до 275 трильйонів операцій на секунду (TOPS) і у 8 разів більшу продуктивність, ніж у останнього покоління для виведення мультимодального ШІ, а також підтримку високошвидкісного інтерфейсу.

Потужний програмний стек включає попередньо навчені моделі ШІ, робочі процеси ШІ та вертикальну прикладну структуру, прискорюючи наскрізну розробку для ШІ та робототехніки.

Нагадаємо, у 2025 році в "Шахедах" були помічені нові завадозахищені антени з маркуванням китайською мовою. В одній із таких антен із 15 компонентів тільки два вироблені американськими компаніями — Texas Instruments і Linear Technologies.