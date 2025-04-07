Два чіпи зі США: росіяни почали оснащувати "Шахеди" новим захистом від РЕБ, — ГУР

Російська Федерація зменшила кількість американських комплектуючих у CRP-антенах для безпілотників "Шахед", які атакують Україну.

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Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР). Відомство оприлюднило дані про майже 200 нових деталей і компонентів у шести типах зброї ЗС РФ.

За даними ГУР, у 2025 році в "Шахедах" були помічені нові перешкодозахищені антени з маркуванням китайською мовою. В одній із таких антен із 15 компонентів тільки два вироблені американськими компаніями — Texas Instruments і Linear Technologies.

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"Це свідчить про намагання Росії зменшити залежність від компонентів країн, які запровадили санкції проти неї", — зазначили в ГУР.

Більшість інших деталей, таких як трансивери, генератори і перетворювачі сигналів, зроблені в Китаї. Наприклад, основний чіп CRP-антени, що аналізує вхідні сигнали і вирішує, які з них ігнорувати, виготовлений компанією Beijing Microelectronics Technology Institute (BMTI).

Також у зброї РФ вперше виявили компонент індійського виробництва — тактовий буфер від Aura Semiconductor.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України почали застосовувати засоби РЕБ для відбиття атак "Шахедів", що запускаються ЗС РФ.

Також повідомлялося, що оператори ГУР застосували експериментальний дрон проти "Шахедів", розроблений спільно з міжнародними партнерами.