Два чипа из США: россияне начали оснащать "Шахеды" новой защитой от РЭБ, – ГУР

Российская Федерация уменьшила количество американских комплектующих в CRP-антеннах для беспилотников "Шахед", атакующих Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Ведомство обнародовало данные о почти 200 новых деталях и компонентах в шести типах оружия ВС РФ.

По данным ГУР, в 2025 году в "Шахедах" были замечены новые помехозащищенные антенны с маркировкой на китайском языке. В одной из таких антенн из 15 компонентов только два произведены американскими компаниями — Texas Instruments и Linear Technologies.

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"Это свидетельствует о попытке России уменьшить зависимость от компонентов стран, которые ввели санкции против нее", — отметили в ГУР.

Большинство других деталей, таких как трансиверы, генераторы и преобразователи сигналов, сделаны в Китае. К примеру, основной чип CRP-антенны, анализирующий входные сигналы и решающий, какие из них игнорировать, изготовлен компанией Beijing Microelectronics Technology Institute (BMTI).

Также в оружии РФ впервые выявили компонент индийского производства — тактовый буфер от Aura Semiconductor.

Напомним, ранее Силы обороны Украины начали применять средства РЭБ для отражения атак "Шахедов", запускаемых ВС РФ.

Также сообщалось, что операторы ГУР применили экспериментальный дрон против "Шахедов", разработанный совместно с международными партнерами.