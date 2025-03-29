Киллер "Шахедов": в ГУР показали работу нового экспериментального оружия (видео)

Операторы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в ходе российского обстрела 29 марта применили экспериментальный дрон против "Шахедов", разработанный совместно с международными партнерами.

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Работу дрона-перехватчика "Шахедов" продемонстрировала пресс-служба ГУР.

Уничтожение двух "Шахедов" эксперементальным дроном

Сообщается, что с помощью экспериментальной системы "дрон против дрона" воины ГУР уничтожили два российских "Шахеда" во время ночной воздушной атаки. В обнародованном видео уточняется, что речь идет о дронах Shahed 136.

В ведомстве отметили, что новейшие дроны показало высокую эффективность в боевых условиях. Это оружие является совместной разработкой Украины и иностранных партнеров.

"Объемы производства убийц "Шахедов" будут масштабированы", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, украинская компания "Дикие Шершни" также разработала беспилотный комплекс Sting, нацеленный на борьбу с дронами "Шахед". На опубликованных в сети видео можно заметить, что при 50% газа БПЛА может разогнаться до 200 км/ч на высоте 1046 метров.

Кроме того, Силы обороны Украины начали применять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак "Шахедов". Как объясняет украинкий специалист по радитехнологиям Сергей Флеш, системы РЭБ не "сбивают" российские "Шахеды" в буквальном смысле, а дезориентируют их в пространстве, подавляя сигналы спутниковой навигации.