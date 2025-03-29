Кілер "Шахедів": у ГУР показали роботу нової експериментальної зброї

Оператори Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) під час російського обстрілу 29 березня застосували експериментальний дрон проти "Шахедів", розроблений спільно з міжнародними партнерами.

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Про новий дрон-перехоплювач "Шахедов" розповіли у пресслужбі ГУР.

Повідомляється, що за допомогою експериментальної системи "дрон проти дрона" воїни ГУР знищили два російських "Шахеда" під час нічної повітряної атаки.

У відомстві зазначили, що новітні дрони показали високу ефективність у бойових умовах. Ця зброя є спільною розробкою України та іноземних партнерів.

"Обсяги виробництва вбивць "Шахедів" будуть масштабовані", — підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, українська компанія "Дикі Шершні" також розробила безпілотний комплекс Sting, націлений на боротьбу з дронами "Шахед". На опублікованих у мережі відео можна помітити, що за 50% газу БПЛА може розігнатися до 200 км/год на висоті 1046 метрів.

Крім того, Сили оборони України почали застосовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак "Шахедів". Як пояснює український фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш, системи РЕБ не "збивають" російські "Шахеди" в буквальному сенсі, а дезорієнтують їх у просторі, пригнічуючи сигнали супутникової навігації.