"Найшвидший перехоплювач": в Україні показали покращений БПЛА проти "Шахедів" (відео)

Покращений безпілотник Sting від "Диких Шершнів" може літати вдвічі довше, зберігаючи швидкість, стверджують розробники.

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Український виробник безпілотників "Дикі Шершні" успішно протестував модифікований дрон-перехоплювач Sting. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці компанії в соцмережі X.

"Дикі Шершні" випробували покращений дрон Sting

Повідомляють, що поліпшений БПЛА Sting може літати вдвічі довше за свого попередника, водночас зберігаючи швидкість.

"Успішне тестування нової модифікації найшвидшого перехоплювача — Sting", — йдеться у підписі до відео.

На оприлюдненому відео можна помітити, що при 50% газу дрон зміг розігнатися до 200 км/год на висоті 1046 метрів. Більш детальні технічні характеристики безпілотника не розкриваються.

Раніше, на початку січня "Дикі Шершні" зазначили, що з осені працюють над комплексом Sting, націленим на боротьбу з дронами "Шахед". Тоді в компанії заявили, що вже в січні відбудуться перші великі роздачі на фронт.

"Щоб наблизити продукт максимально до потреб військових, ми створили свій FPV-підрозділ "Нічні Шершні", який уже разом із військовими полює на "Шахеди", — зазначив виробник.

Нагадаємо, українські розробники разом із військовими провели бойове випробування безпілотника "Ватра", створеного для перехоплення баражувальних боєприпасів "Шахед".

Також повідомлялося, що вдосконалений дрон-перехоплювач HitchHiker, розроблений американськими компаніями IronNet і Asterion Systems, проходить випробування на передовій в Україні.