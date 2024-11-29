Американський дрон-перехоплювач HitchHiker протестували в Україні: що про нього відомо (фото)

За даними журналістів, можливості дрона особливо доречні у протидії баражувальним боєприпасам типу Shahed.

Згідно з нещодавніми повідомленнями ЗМІ, вдосконалений дрон-перехоплювач HitchHiker, розроблений американськими компаніями IronNet і Asterion Systems, проходить випробування на передовій в Україні. Про це пише Army Recognition.

Сучасна платформа розроблялася для протидії широкому спектру БПЛА. Вона підвищує ситуаційну обізнаність на полі бою і служить ефективним інструментом для нейтралізації повітряних загроз.

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Дрон HitchHiker був розроблений для відстеження повітряних загроз і передання розвідданих у реальному часі. За даними журналістів, його можливості особливо важливі для протидії баражувальним боєприпасам типу Shahed.

Характеристики дрона-перехоплювача HitchHiker

Характеристики дрона-перехоплювача HitchHiker

дальність польоту — до 200 км;

максимальна швидкість — 450 км/год HitchHiker;

запускається за допомогою системи ASTERION PERIMASTER C4, складної платформи управління і контролю з датчиками дальньої дії.

Система управління розміщує HitchHiker безпосередньо позаду вхідних загроз, що дає змогу операторам розглянути потенційні цілі в режимі реального часу, перш ніж нейтралізувати їх або відкликати дрон на базу. Така гнучкість робить дрон цінним як для місій спостереження, так і для місій прямої дії.

HitchHiker може автоматично розгортатися зі стаціонарних або мобільних платформ. Така можливість дає йому змогу швидко реагувати на загрози та навіть протистояти роям дронів.

Asterion Systems розробляє версію HitchHiker з реактивним двигуном, здатну уражати високошвидкісні реактивні БПЛА. Ця модернізація ще більше розширить тактичні можливості дрона і дасть змогу перехоплювати цілі, що перебувають за межами досяжності сучасних моделей із електричним приводом.

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